Rocío Crusset sobre sus planes de boda: «Mi pobre padre no me va a poder llevar caminando al altar»

Rocio Crusset ha dejado el frío de Nueva York, ciudad donde vive con el empresario Maggio Cipriani, para vivir las navidades en España junto a su familia. Además, ha aprovechado esta visita para dar a conocer su último reto profesional: la colección de joyas que ella ha diseñado y que comenzó a crear antes de la pandemia del coronavirus. Ha sido en la presentación de este reto laboral donde la maniquí ha concedido unas declaraciones cuando menos curiosas sobre sus planes de boda.

Rocío Crusset en una imagen de archivo / Gtres

Los planes de boda de de Rocío Crusset

La modelo se ha sincerado sobre cómo es la relación con su pareja, afirmando que tras cinco años de amor lo suyo va viento en popa. Es entonces cuando ha revelado que pondrán el broche de oro a su historia, pero «no habrá boda», sino algo discreto e íntimo.

Según la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, no celebrarán un enlace tradicional. «No, mi pobre padre no me va a poder llevar caminando al altar», ha indicado. Sobre la reacción de sus padres a esta decisión, Crusset ha explicado que «mi madre no se mete, pero mi padre, al final, soy su única hija y su orgullo. Siempre me dice, pero hago yo la fiesta, lo hago yo todo, yo invito a los míos, tú no tienes que invitar a nadie, él no tiene ni que venir. Le digo: Papá, haz tú una fiesta, haz tú la tuya y yo ya me uno. Será algo muy discreto, muy nuestro, muy privado, porque a mí esas cosas no me…». Del mismo modo, Rocío Crusset ha revelado que la fiesta se celebrará «seguramente» a lo largo de este 2024.

Rocío Crusset junto a su padre, Carlos Herrera / Gtres

En cuanto a sus planes de maternidad ha asegurado que sí le gustaría ser madre. «Sí, sí, hombre, claro, me gustaría ser madre. Lo único que ahora mismo no, pero que venga cuando venga», ha contado.

El secreto de su amor con Maggio Cipriani

Crusset ha asegurado que Maggio es el amor de su vida y que tienen un gran futuro por delante. «Me apoya muchísimo, yo creo que es el que más me apoya, me admira mucho. Nos admiramos mucho mutuamente», ha indicado.

Rocío Crusset y su pareja, Maggio Cipriani / Gtres

«Es importante admirar a tu pareja y me apoya mucho. Es el primero que me pregunta siempre qué tal ha ido, que tal han ido las ventas o qué tal este proyecto. Le pido muchos consejos. Lo único es que me da tanto consejo y quiere que me vaya tan bien que le digo, mira, solo te lo he pedido para que me digas que bonito todo, no para que me des tu opinión, porque a veces llevas horas trabajando en una cosa y luego te dice esto está mal, pero me apoya mucho. Estoy muy contenta», ha añadido la maniquí sobre cómo es su relación.