Rocío Crusset ha plantado cara a los haters a golpe de escrito a través de su cuenta de Instagram. La modelo no se lo ha pensado dos veces a la hora de dar su opinión sobre aquellas personas de las que recibe numerosas y duras críticas por su físico. “Hace mucho que no me pronuncio ante este tipo de comentarios (empezó a resultar agotador)”, ha comenzado diciendo.

“No voy a defenderme porque sé que estoy estupenda y no me afecta en absoluto que me llamen anoréxica. Pero sí que quiero que se entienda de una vez, que hay muchísimas personas con este tipo de trastornos a las que sí les afecta”, ha añadido después. A estas alturas a mí ya me pilla entrenada para que no, por un comentario empiece a cuestionar mi físico”, ha proseguido con su relato.

En las líneas siguientes, la modelo ha lanzado una reflexión para todos aquellos que cuestionan su cuerpo o el de otras personas. “Así que, antes de comentar el cuerpo y físico de cualquiera, pesad lo que pueden estar pasando. Besos”, ha finalizado.

Pese a este episodio con el que ha tenido que lidiar Rocío Crusset, se puede decir que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida en todos los terrenos. Desde hace más de cuatro años encontró el amor y, también vive una situación plena a nivel profesional. Sin ir más lejos el pasado mes de junio presentó su nueva marca de joyas, Crusset.

“Quería empezar poco a poco (…) Para mí las joyas son el complemento que más favorece. Me apetecía mucho, tenía la idea en mi cabeza y necesitaba plasmarla, y durante el Covid lo acabé consiguiendo. Tengo un máster en diseño de moda y he aprendido mucho”, indicó en la rueda de prensa que se celebró por aquel entonces.

En aquella intervención ante los medios, también dio detalles sobre su vida privada. “Sigo en Nueva York, tengo allí mucho trabajo y responsabilidades, así que estaré al 50%”, señaló. “Yo también lo echo de menos. Creo que nunca voy a vivir en una ciudad al 100% por la personalidad que tengo y como he vivido, siempre he dado muchos tumbos, entonces quedarme al 100% en Madrid o en España no sería lo ideal para mí, pero tener una base aquí sí que cuento con ello”, zanjó

Sobre su ámbito familiar también se pronunció, aunque por el momento no piensa en ser madre pese a los intentos de su padre por convencerla de ello: “Tiene muchísimas ganas, yo le he dicho que le queda aún. Si llega pues llegó, pero no lo estoy buscando”, indicó la hija de Carlos Herrera. “Personalmente estoy de maravilla, el amor me lleva sonriendo 4 años. Estamos muy bien”, sentenció, aclarando así que su romance con el empresario Maggio Cipriani, se encuentra en un gran momento de su relación sentimental.