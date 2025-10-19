Alberto Herrera y Blanca Llandres abren el álbum privado de su boda y muestran la imagen más tierna

El 18 de octubre de 2025 será una fecha que Blanca Llandres y Alberto Herrera no olvidarán jamás. Ha sido el día en el que ambos se han jurado amor eterno ante los ojos de Dios en Sanlúcar de Barrameda, la tierra del flamante novio y su familia. Aún con resaca de lo vivido, el recién creado matrimonio ha abierto el álbum privado de su enlace y ha compartido en redes sociales algunos de los recuerdos más emotivos de la jornada. En formato carrusel a través de la plataforma Instagram, Alberto y Blanca han colgado un total de 12 momentos entre los que ha destacado especialmente la primera instantánea.

En ella podemos ver a los protagonistas del día sentados en el interior del templo de Santo Domingo de la localidad gaditana. En un momento dado, el comunicador efectúa un tierno gesto sobre la psicóloga que han registrado los fotógrafos. Tal y como se conoce, la joven se encuentra en estado, por lo que Alberto ha querido tener un recuerdo hacia el que será su primogénito y ha besado el abultado vientre de la futura mamá.

Más momentos especiales

Además de la instantánea mencionada en primer lugar, la publicación está repleta de más instantes reseñables de la cita. En uno de los clips se puede apreciar la emoción, que reside en los ojos vidriosos del novio mientras espera impaciente la entrada de la sevillana acompañado de su madre y madrina, la reconocida Mariló Montero. Con ella ha protagonizado un gran momento cuando se han abrazado en el altar y han cerrado sus ojos, profesándose un enorme cariño y afecto a vista de todos los asistentes antes de dar el paso y vislumbrando un gesto de protección materno filial. En las inmediaciones de la iglesia, Alberto también ha posado con su hermana, Rocío Crusset.

Como no podía ser de otra manera, el padre de él, el reputado periodista Carlos Herrera, ha efectuado una lectura en el atril de la iglesia y deseó lo mejor a los novios. Una vez en la finca de la celebración, Blanca se cambió de vestido, tal y como refleja el post. La joven optó por un diseño más cómodo e igualmente blanco con cuello halter y falda vaporosa que remató con unos zapatos planos que favorecían su comodidad. Alberto Herrera, de igual forma, se cambió de estilismo; el radiofónico apostó por un total look black compuesto por un impecable traje ajustado y una camisa con pronunciado escote. Un atuendo que completó durante la fiesta con unas gafas de sol oscuras. Gracias a las privilegiadas vistas de Casa Marbella, la gran parcela que la experta en belleza Teresa de la Cierva posee en costa de Sanlúcar de Barrameda, los recién casados posaron con un impresionante atardecer.

La feliz pareja también quiso desvelar una de las lecturas que se efectuaron a lo largo del sacramento del matrimonio en el interior de la basílica de Santo Domingo. Se trata de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En dicha epístola del Nuevo Testamento se habla sobre el amor y todo lo bueno que aporta este sentimiento tan puro en la vida de los creyentes y, en sus líneas, refuerza la teoría de que «si no tengo amor, nada soy y nada me sirve». Como broche de oro, han mostrado a sus miles de seguidores una foto que enmarca a los protagonistas junto al hermano de Blanca, que ejerció de orgulloso padrino, y Mariló Montero, progenitora del novio, mirando hacia el altar con la figura de Jesucristo en el centro del retablo.