Primeras palabras de Gabriela Guillén sobre la nueva novia de Bertín: "¿Me veis preocupada?"

La situación sentimental de Bertín Osborne ha vuelto a acaparar los titulares de la crónica social de nuestro país. Y es que con el 2025 a punto de terminar, ha salido a la luz que el presentador de televisión podría estar de nuevo enamorado gracias a una joven chica de 28 años llamada Sofía. Como no podía ser de otra manera, la noticia (destapada por Luis Rollán en exclusiva desde el programa Fiesta) no ha tardado en generar todo tipo de reacciones, siendo la más esperada la de Gabriela Guillén, la madre del último hijo de Bertín.

La de Paraguay se encontraba paseando por las calles de Madrid este lunes, 29 de diciembre, cuando era sorprendida por los medios de comunicación, los cuales como no podía ser de otra manera, no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle sobre lo que opinaba acerca de la nueva ilusión de Bertín Osborne en el amor. «Me parece muy bien. Me alegro siempre por él», comenzaba a decir.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Visiblemente risueña, Gabriela señalaba que le hacía gracia que le preguntaran a ella al respecto porque «no tenía el placer de saber quien era Sofía», añadiendo que además «le daba igual si Bertín tenía novia o no» y que a ella «le pusieron a caldo» por la diferencia de edad que mantenían. Por otro lado, comentaba que no tenía ni idea de esta incipiente relación y que El Turronero (íntimo amigo tanto de Gabriela como de Bertín) no tenía porque informarle de este tipo de cuestiones. «Si él está feliz pues me alegro. Y si encuentra una persona que es la correcta pues mucho mejor. […] Pero de verdad que me es indiferente. ¿Me veis preocupada?», sentenciaba.

Sobre si considera que Bertín está enamorado, Guillén ha comentado que no lo sabía, pero que si él ha declarado que no, será porque no lo estará. «Tenéis que preguntarle a él cómo se siente porque yo no tengo nada más que decir al respecto», decía. Por otro lado, Gabriela tampoco ha tenido reparo en hablar sobre la relación que mantiene Bertín a día de hoy con David, su hijo pequeño. «Quiera o no es su hijo […] Está todo bien, está todo normalizado. Él llama al niño. Y fuera de so no os voy a comentar nada más. […] El niño al final no lo conoce. Mi hijo es muy risueño y saluda y contesta a todo el mundo, pero él no reconoce que específicamente sea su padre», sentenciaba.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a si está dispuesta a encontrar el amor en 2026, Gabriela ha preferido mantenerse en una postura discreta, comentando que ella «ya tiene a su hombrecito en casa» y que está más que satisfecha con él.

¿Quién es Sofía, la nueva ilusión de Bertín Osborne?

Según anunció Luis Rollán, Sofía, la mujer que habría conquistado de nuevo el corazón de Bertín Osborne, tiene 28 años, es de origen mitad brasileño y mitad holandés y es comercial de un concesionario de coche de Marbella. «Tiene ojos verdes y es guapísima y simpatiquísima. Me dicen que, además, él está súper volcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos […] Llevan unas cuantas semanas juntos», contaba el mencionado.