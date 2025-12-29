Huevos fritos con patatas y a dormir: el plan de Bibiana Fernández para Nochebuena

Para muchos, la Nochebuena es sinónimo de reencuentros, celebraciones y mesas llenas de familiares y amigos. Pero, sin embargo, no todo el mundo vive estas señaladas fechas de la misma manera. De hecho, hay quienes prefieren planes más tranquilos y personales, como es el caso de Bibiana Fernández, una de las actrices más destacadas y conocidas de nuestro país cuyo plan navideño no ha pasado desapercibido. Y es que según ha desvelado su íntimo amigo y compañero de profesión Manuel Bandera, la televisiva pasó el 24 de diciembre en solitario y disfrutando de un menú gastronómico muy sencillo y muy común en las cocinas españolas.

«Mi comadre la Bibiana se hace unos huevos con patatas y eso es lo que come. Sola. Y después se acuesta», confesaba el intérprete durante su presencia en el partido benéfico de artistas contra famosos celebrado en Vallecas el pasado 27 de diciembre. El actor sacó a la luz el plan de su amiga después de que el cantante David de María revelara que él también había pasado la Nochebuena solo en Madrid con unos langostinos, una botella de sidra y una serie de Netflix.

Cabe destacar que la propia Bibiana también desveló en sus redes sociales que había comido huevos fritos con patatas y jamón en Navidad. De hecho, publicó una fotografía de su plato y se deshizo en halagos hacia esta comida, dejando entrever que, en su opinión, eran innecesarios los quebraderos de cabeza para organizar un buen menú navideño, ya que recetas tan simples como la señalada son muchas veces la mejor opción. «Tantos líos, tanta compra, y como son baratos, no se les da el valor que tienen. Soy fiel por los siglos de los siglos. Qué buen día para saltarse el régimen. Insuperable. Ahora ya es Navidad», escribía.

Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de comentarios por parte de algún que otro rostro conocido que le daban la razón, como Eduardo Navarrete, Valeria Vegas o María del Monte, entre otros muchos. Al mismo tiempo, sus seguidores tampoco quisieron dejar pasar la oportunidad de comentar en el post y sumarse a sus declaraciones: «También es nuestra cena de Navidad. Que aproveche», «Es gloria bendita», «No hay mejor plato», «Tú sí que sabes», «¡Qué rico!», «Qué viva la sencillez», escribían algunos de ellos.

Complicadas fechas para Bibiana Fernández

Cabe destacar que la Navidad también es una fecha complicada para Bibiana Fernández. Y es que el 29 de diciembre es el aniversario de la muerte de uno de sus amigos más cercanos, Miguel Montero, quien falleció en 1995. Este 2025 se cumplen 30 años de su pérdida y, como no podía ser otra manera, Bibiana no ha dejado pasar la oportunidad de recordarle en sus redes sociales.

«¡Dios mío! Mañana 30 años sin ti. No lo entiendo, no me acostumbro a echarte de menos. Fíjate qué inocente soy, que todavía me parece una broma de mal gusto. Creo que ese día perdí otra vez la inocencia. Te quiero, Miguel, mientras viva», ha escrito en su perfil oficial de Instagram.