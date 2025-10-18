La boda de Blanca Llandres y Alberto Herrera: del look nupcial a la aparición de Mariló Montero

Andalucía se ha vestido de gala para recibir uno de los acontecimientos más esperados de la temporada: la boda de Alberto Herrera, el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero. El joven locutor se ha casado con Blanca Llandres, quien ha apostado por un diseño firmado por Nicolás Montenegro para disfrutar de uno de los días más importantes de su vida. Como era de esperar, la novia ha sido la gran protagonista de la jornada, pero hay que hacer una mención a Mariló, quien se ha decantado por un look tan elegante como sencillo, demostrando que el buen gusto está en los pequeños detalles.

La jornada ha empezado a media mañana. Como era de esperar, muchos curiosos se han acercado al templo donde ha tenido lugar el evento. Los novios han escogido un escenario especial: la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El primero en llegar ha sido Carlos Herrera, quien ha acudido acompañado de su pareja, la periodista Pepa Gea. Esta última ha llevado un vestido muy original de color coral caracterizado por unas plumas en la parte superior del escote. Ha completado el look con un bolso de mano y unos zapatos a juego.

Carlos Herrera con Pepa Gea. (Foto: Gtres)

Blanca Llandres, la protagonista

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Blanca Llandres se ha puesto en manos del diseñador Nicolás Montenegro. El artista, muy orgulloso, ha explicado a través de sus redes sociales algunos detalles del vestido que ha creado para la novia. Según dice, es de «influencia romántica y bucólica, confeccionado completamente en bambula de seda».

Montenegro también ha recalcado que el look nupcial de Blanca Llandres está «compuesto por un escote cuadrado y un torso realizado en técnica de drapeado minucioso». De hecho, estamos hablando de un trabajo artesanal llevado a cabo por más de 40 horas, en el que los pliegues de la seda hacen la decoración principal.

Par finalizar su análisis, el diseñador indica que «para este vestido se ha usado casi 20 metros de bambula de seda, en la que la cola de doble capa conlleva más de 6 metros de largo».

La emoción de Mariló Montero

Mariló Montero tras salir de la iglesia. (Foto: Gtres)

La presencia de Mariló Montero ha despertado mucho interés. La periodista se ha mostrado muy emocionada mientras llevaba a su hijo al altar. Entre ellos hay una relación estupenda y Mariló está bastante emocionada porque dentro de poco, concretamente en febrero de 2026, se convertirá en abuela por primera vez. Blanca está esperando un bebé llamado Marcos ya se ha convertido en la alegría de la familia.

Podemos decir que Mariló ha disfrutado de un día estupendo, pues no sólo se casaba su hijo, sino que ha tenido ocasión de pasar unas horas junto a su hija Rocío. La modelo ha llevado un vestido amarillo muy favorecedor. Ha defendido bastante bien esta pieza y la ha combinado con unos zapatos rojos, a juego con un bolso de mano.