Mariló Montero se ha pronunciado, por primera vez, sobre la ruptura de su hija, Rocío Crusset y el magnate Maggio Cipriani. A finales del pasado mes de junio, LOOK adelantó en exclusiva la separación de la modelo y su ya ex pareja tras seis años de relación. Lo cierto es que desde hace tiempo no paseaban su amor y, aunque Rocío y Maggio siempre fueron muy discretos, las últimas apariciones de la maniquí en España -ya que vive en Nueva York desde hace años-, fueron en solitario. Ahora, la presentadora, que será abuela previsiblemente en 2026, se ha sincerado sobre la soltería de su pequeña.

Mariló opina sobre Maggio Cipriani, ex de su hija

El pasado mes de junio, LOOK adelantó en primicia que Rocío, la hija pequeña de Carlos Herrera y Mariló Montero había puesto fin a su historia de amor con Maggio Cipriani, que estaba totalmente integrado en su familia política -de hecho, durante su relación, se ha adaptado a la perfección a la vida de su ex en Sevilla e incluso estaba encantado con las tradiciones de España-.

Rocío Crusset y Maggio Cipriani. (FOTO: GTRES)

Es por ello que no es de extrañar que Mariló Montero se haya deshecho en halagos con Cipriani. «Maggio es un encanto, no hay desgracia ninguna. Siguen con una amistad. Él es un tipo formidable, él sigue con sus proyectos», ha dicho. Además, ha contado en qué momento se encuentra su hija tras la ruptura, cuya vida ha dado un giro de 180º: «Rocío está encantada y feliz con su nueva vida. Rocío está trabajando mucho, diseñando el vestido de Blanca, preparando una nueva colección de joyas. Mis hijos son maduros, serenos, sencillos, cabales, empáticos. Estoy muy orgullosa y disfruto mucho de cómo son. Somos muy piña».

La llegada de su primer nieto

A comienzos de septiembre, Alberto Herrera -que pasará por el altar el próximo mes de octubre-, anunció la llegada de su primer hijo en común con Blanca Llandres, prima hermana de Lourdes Montes.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (FOTO: REDES SOCIALES)

Las reacciones no se hicieron esperar, aunque la más esperada fue la de los futuros abuelos. A escasas semanas de vestirse de madrina y acompañar a su primogénito al altar, la de Navarra se ha pronunciado sobre la llegada de su futuro nieto: «Voy a ser abuela sí. Alberto siempre ha querido ser padre. En casa es muy niñero, todos los bebés que han entrado en casa él siempre tenía a los niños cogidos. Para mí ha sido un paso muy natural y quería ser padre ya. Cuando se han encontrado en el punto en el camino, Blanca y él querían ser padres inmediatamente y así ha sido. Están irradiando su felicidad y la estamos acogiendo».

Como abuela, Mariló considera que sí que va a ser consentidora: «Yo creo que lo de consentir va a ser inevitable por lo que me dicen. Ellos están deseando que las abuelas y los abuelos disfrutemos de la criatura y yo creo que soy de cantar, leer cuentos y tirarme al suelo. Tengo ganas de que llegue ese momento».