Hace diez años que Mariló Montero y Carlos Herrera anunciaban su separación tras 20 años de matrimonio. Pero han seguido manteniendo una excelente relación que ha quedó patente el pasado fin de semana. El viernes falleció, a los 91 años de edad, Blanca Crusset, madre del periodista sevillano. El velatorio tuvo lugar el sábado en la capital hispalense, y allí se pudo ver a Mariló acompañando a su hijo Alberto en un momento muy complicado para todos. Madre e hijo llegaron cogidos de la mano para darle su último adiós a uno de los pilares de la vida del locutor estrella de la Cadena COPE.

La familia además estuvo arropada por otros amigos entre los que destacó Juan Ignacio Zoido y Beltrán Pérez García, así como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla y su mujer Manuela Villena. Pero destacó la ausencia de Rocío, la hija pequeña del exmatrimonio que curiosamente decidió llevar el apellido Crusset cuando comenzó en el mundo de la moda, no pudo acudir a la despedida de su abuela paterna, con quien tenía una fuerte conexión. La modelo reside en Nueva York y la situación actual por la pandemia le impidió viajar a España para estar con los suyos.

Estar a miles de kilómetros ha hecho que Rocío se haya despedido de su abuela a través de sus redes sociales. La joven publicaba hace unas horas, en un story, una tierna fotografía en la que aparece con su abuela y donde ha escrito la última estrofa de un bonito pasodoble compuesto por Juan Carlos Aragón: «Que madre hay más de una, y no es la madre de Dios, que contando a mi abuela ya tengo dos, y las dos me dan siempre el mismo consuelo. Que contando mi abuela, tengo una madre en la tierra, y la otra en el cielo».

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha agradecido, además, los numerosos mensajes de cariño que ha recibido tras perder a su abuela. Hace dos años la presentó a su actual pareja, Maggio Cipriani, durante la primera visita que estos realizaron a su Sevilla natal donde vuelve siempre que su apretada agenda de trabajo se lo permite.

Según publica el portal VANITATIS, Blanca Crusset sufrió una caída el pasado 2 de enero por la que se fracturó una cadera y desde ese momento, su delicada salud fue mermando hasta su fallecimiento el pasado viernes. Carlos Herrera se encontraba junto a su madre, a quien estuvo acompañando en todo momento hasta el final. Sentía adoración por ella y así lo confirmó en unas declaraciones hace cinco años al reconocer: «Soy lo que soy gracias a mi madre». «La quiero con locura, y ella siempre ha estado ahí sin necesidad de ser agobiante, sabiendo perfectamente siempre su sitio».

Las pasadas Navidades, el conductor de ‘Herrera en la COPE’ compartió en su perfil de Instagram una imagen brindando en Nochebuena con su madre. En la instantánea aparecen los dos sonrientes, en unas fechas familiares atípicas, que han resultado ser las últimas que han pasado juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017)

Blanca siempre apoyó a su hijo durante toda su carrera profesional. Hasta el punto que en abril de 2019 no dudó en sorprenderle y felicitarle en directo en su programa de radio, por haber batido récord de audiencia. «Carlos hijo mío, te he mandado un mensajito a las ocho de la mañana, fíjate bien que lo tienes en el teléfono», comenzaba diciendo provocando la risa del locutor y todo su equipo. «Quiero felicitarte. He sido testigo de que has trabajado mucho, mi vida. Estoy muy contenta. Tengo un niño muy gracioso», decía orgullosa. »