Muere Dª Blanca Crusset, madre de Carlos Herrera

Es un día triste para Carlos Herrera. Su madre, la mujer que le dio la vida ha fallecido este sábado. El conocido presentador de radio ya confesó en 2016 que: «Yo soy lo que soy gracias a mi madre». Palabras que confirman lo mucho que la admiraba y la excelente relación que siempre han tenido. Sin ir más lejos, durante estas atípicas navidades, Herrera compartió una tierna fotografía a través de sus redes sociales donde aparece junto a Dª Blanca Crusset brindando con unas copas desde la tranquilidad de su hogar.

«Tres benjamines finalmente se ha cargado Doña Blanca. No me deja subir la foto con gorro de papá Noel. Lo siento. Feliz navidad», escribió el periodista en dicha publicación que no tardó en llenarse de halagos y comentarios de cariño hacia los protagonistas de una instantántea que ha quedado para siempre en el recuerdo de Carlos Herrera.



Carlos Herrera nacido en 1956 en Almería se ha dedicado al mundo de la comunicación desde hace más de 40 años, convirtiéndose en una de las voces líderes de la radio en los últimos tiempos. Su participación en Onda Cero y su llegada a Cope en 2016 alteraron el panorama mediático español llegando a cosechar unas impresionantes cifras en tan solo unos meses. Sin duda, una vida repleta de éxitos, pero también marcada por la desgracia, ya que cuando tan solo tenía 11 años su padre fallece víctima de un cáncer de hígado.

Tras esta pérdida, su madre tuvo un papel muy relevante en su infancia y sus estapas posteriores, tal y como llegó a afirmar Carlos Herrera durante una entrevista emitida en Telemadrid en 2016. «Fuimos una familia muy unida, y mi tío Alberto ejerció como figura parternal. Fue una persona muy importante para mí», añadió por aquel entonces.

