La experta en maquillaje Petita Oreneta lanza una advertencia: "No tires las paletas de maquillajes, en 2026 vuelven así…"

La moda es cíclica y todo vuelve. Si creías que el minimalismo se impone cada vez más, entonces te equivocas. La experta en maquillaje Petita Orenete comenta, en su canal de Youtube, que vuelen las paletas de maquillajes, sí aquellas que ya hace tiempo que habías abandonado. El color está más vivo que nunca, y será tendencia durante 2026.

Según esta experta, el «clean look» ya es pasado, «el 2026 marca el gran regreso del color, las texturas y el maximalismo en el maquillaje», comenta. De manera que, si te gusta el maquillaje con personalidad, las reseñas honestas y quieres saber qué buscar en tu propio cajón antes de comprar nada nuevo, entonces estás de suerte. En su recomendación en Youtube, la experta habla de la transición del minimalismo de 2025 al maximalismo editorial de 2026. Del por qué las paletas de sombras son el producto estrella de la próxima temporada a remarcar sus favoritas: desde paletas arcoíris hasta tesoros de lujo y efectos especiales. Y algo muy importante para la cuesta de enero: cómo ahorrar reutilizando sombras que ya tienes.

Vuelven las paletas de maquillajes

Esta experta remarca que lo que antes eran tres gotitas de corrector y un brillito en los labios (porque se llevaba lo natural), ahora «estamos viviendo una revolución. Estamos ya a las puertas del 2026 y el minimalismo está haciendo las maletas. Y es que el color, el juego con las texturas y sobre todo las paletas están ya reclamando su trono».

El clean girl del 2025

Para la experta, el año 2025 ha sido el año de la estética Clean Girl. Pieles naturales con imperfecciones, tonos cremitas y pasar desapercibido. “La verdad es que yo creo que fue una respuesta a la saturación que teníamos en el 2024, donde se pusieron de moda los delineados gráficos supercoloridos.

Por qué veremos una vuelta a las paletas de maquillajes este 2026

Este 2026 va a premiar a quien sepa reutilizar sus joyitas. Petita Oreneta destaca su selección de paletazas increíbles y espectaculares:

Categoría arcoíris

Paletas que son supercoloridas, superalegres y que van a ser las paletazas del 2026.

Paletas neutras, pero con twist de color. «A lo mejor tú no eres de hacerte cosas así, pero te va a venir bien para este 2026 tener alguna paleta neutra que tenga algunos puntitos de color», responde.

Paletas especialísimas: texturas que estamos buscando ahora mismo y que están tan en tendencia, son duocromos, toppers, brillos impresionantes.

Arcoíris:

Neutros con Twist de color:

Efectos Especiales:

Más tendencias en maquillajes para 2026

Más allá de la estética, las tendencias de color también hablan de estados emocionales. En tiempos de incertidumbre, los colores suaves, los acabados luminosos y las texturas agradables son una forma de reconectar con lo positivo.

Los expertos en moda del Instituto Europeo di Design destacan que el dorado, lejos de ser un color reservado a los eventos formales, ha ganado terreno en los looks cotidianos gracias a su versatilidad. «El dorado bien combinado transmite elegancia y energía, además de aportar luminosidad al rostro», señala su último informe sobre tendencias en accesorios de 2025.

Según Petita Oreneta, el 2026 viene cargado de creatividad y «“estas joyas que os he enseñado, como muchas otras que tendréis vosotras en vuestra colección desde hace años, son tu mejor aliado para estar a la última sin gastar más dinero».

Por su parte, Rixin Cosmetics destaca que, aunque la pandemia terminó hace años, muchos todavía sienten sus efectos, especialmente en el autocuidado. Optar por el bienestar en casa y priorizar la mejora de su bienestar mental son algunas de las formas que utilizaban muchas personas para afrontar el aislamiento. Así ha evolucionado la belleza emocional desde que terminó la pandemia y surgió la conciencia de la necesidad de autocuidado.

