Mariló Montero carga sin miramientos contra Pedro Sánchez: “Lo que hace es punitivo"

Mariló Montero nunca ha tenido reparo en abordar temas polémicos y delicados, incluidos los relacionados con las ideologías políticas. Su estilo directo le ha consolidado como una de las figuras televisivas más sinceras del panorama nacional y, como no podía ser de otra manera, en medio de la crisis política que acontece en nuestro país, no ha podido evitar pronunciarse sobre la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Lo ha hecho varias veces, pero la última ha ocurrido en el photocall del estreno Wah Show número mil en Madrid, donde, al ser preguntada por lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 (la cual fue cancelada por protestas propalestinas que bloquearon el recorrido), ha manifestado que «lo que hace Sánchez es punitivo».

«Tenemos un presidente del Gobierno que ha arengado a las manifestaciones agresivas y violentas en las calles. Y eso es punitivo. Deberíamos tener una presidencia de Gobierno que generase paz política y social. Porque está alterando bastante a las calles y es muy peligroso lo que están haciendo», sentenciaba.

Mar Flores en el estreno Wah Show número mil. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones vuelven a poner de manifiesto que Mariló no guarda muchas simpatías con el actual presidente del Gobierno. De hecho, hace tan solo unas semanas, tuvo que valorar la entrevista que ofreció Sánchez en RTVE y no tuvo reparos en expresar la pésima calificación que consideraba que se merecía. «Para mí el presidente del Gobierno es un cero a nivel político y a nivel personal. Es un hombre deshumanizado, no tiene emociones. Estaba con una cara petrificada», manifestaba desde el plató de Espejo Público. Añadía una dura crítica sobre su físico, del cual resaltaba «un exceso de bótox con el que intentaba disimular todas las emociones que trata de controlar y que no puede». «Está esquelético, tiene una cara bélica, los ojos están muy redondeados, con una hondura preocupante y unas expresiones muy marcadas», concluía.

Mariló Montero en el plató de ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Por otro lado, en los últimos días, Mariló también ha visitado el programa presentado por David Broncano en RTVE, donde protagonizó un intercambio de ideologías con el mencionado que no pasó desapercibido. Como era de esperarse, más tarde sacó de nuevo su faceta más sincera y confesó en una entrevista a El Mundo que, bajo su punto de vista, la salud de la televisión pública «está en números rojos». «Si cogemos un termómetro, está muy roja. Sánchez se ha encargado precisamente de hacer una construcción de Televisión Española muy roja desde la presidencia», opinaba. Una reflexión que ha reabierto por completo el debate sobre la independencia de los medios públicos y la influencia de los diferentes gobiernos.