Alberto Herrera y Blanca Llandres estaban destinados a casarse. En febrero del 2025, el hijo de Carlos Herrera y la prima de Lourdes Montes sorprendieron en redes sociales al confirmar su relación sentimental. Se conocen de toda la vida y sus familias también, por lo que la entrada de cada uno en sendos clanes fue más sencillo de lo habitual.

La pareja, que dará el sí, quiero este 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, ha cosechado esta historia de amor -que comenzó como una amistad- a fuego lento, aunque con la certeza que querían estar juntos para siempre. Fue por ello que el locutor de radio no quiso dejar pasar más tiempo y solo cuatro meses después de que hicieran público su idilio, el hermano de Rocío Crusset decidió arrodillarse y pedirle matrimonio a la modelo sevillana, con la que será padre el próximo año.

Cómo se conocieron

Cuando dos personas tienen claro que quieren pasar el resto de sus vidas juntos, los siguientes pasos llegan solos. Además, si conoces de toda la vida a la otra persona, la etapa del noviazgo es normal que sea más breve. Esto le ocurrió a los protagonistas de la boda más esperada por la jet set andaluza.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (Foto: Redes sociales)

En una charla con su amigo Tomás Laso -el encargado del chaqué de Alberto Herrera-, el vástago de Mariló Montero desveló cómo se animó a conquistar a Blanca tras muchos años en el mismo círculo de amigos: «Yo la conozco de toda la vida, es prima de Jaime, que es íntimo amigo mío y de hecho lo tengo tatuado. De habernos conocido siempre, hasta que un día que volvía de Formentera, uno de los primeros días que estoy trabajando, a eso de las cuatro y media de la madrugada, me levanto, me voy a la emisora y a eso de las cinco y media, veo que sube algo a Instagram, a las redes sociales».

Tras la publicación de la futura madre de su hijo en el universo 2.0, Herrera se animó a escribirla: «Total, que eso se queda ahí, lo típico de cobarde. Porque si tu quieres algo dices: «Nos vemos este día, ¿te apetece?» -dijo entre risas-. Pero fui un cobarde y me dijo: «Sí, que tomamos algo unos amigos luego. Total, que yo no fui. Y a las tres semanas o una cosa así, me entró una vena en la cabeza y dije: «Le voy a escribir», y el resto es historia.

Anuncio de boda y paternidad

Tras varios meses juntos, la pareja se animaba a dar un paso más y comprometerse en un viaje a la Toscana. Una noticia muy esperada por sus familiares que, meses después de que saliera a la luz su boda, celebraron que Alberto y Blanca serían padres por primera vez.

Blanca Llandres, Alberto Herrera y la ecografía de su hijo. (Foto: Redes sociales)

Fue la joven andaluza la que, a través de sus redes sociales, compartió su embarazo a través de un carrete de imágenes en las que mostró su silueta premamá, que ha defendido con mucha elegancia sus looks de las últimas semanas -como ocurrió en su pedida de mano, que se celebró a comienzos de octubre-.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su pedida de mano. (Foto: Redes sociales)

Además de tener claro su futuro juntos, Herrera y Llandres también han coincidido en el lugar donde pondrán el broche de oro a su corta pero intensa historia de amor. El comunicador y la psicóloga especializada en Recursos Humanos han decidido que sea Sanlúcar de Barrameda el escenario de su sí, quiero. Una boda que será íntima y cuyo convite tendrá lugar en la finca de la periodista Teresa de la Cierva, muy amiga de ambas familias.