La desgarradora confesión de Mariló Montero sobre su padre y su "alma gemela": "Se mataron en el acto"

Mariló Montero es una de las concursantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La presentadora se ha convertido en una de las favoritas del casting y, aunque en las entregas emitidas se ha limitado a dejar al descubierto su don con los fogones, en el último programa ha sacado a relucir su faceta más sincera, compartiendo con la audiencia uno de los dramas más desgarradores de su vida.

Todo ocurrió cuando Mariló se encontraba junto a Alejo Sauras realizando la prueba de exteriores. Ambos han forjado una muy buena amistad en el concurso y el actor quiso preguntarle a su compañera sobre si tenía alguna alma gemela. Una cuestión que provocó que la mencionada contara uno de los episodios más duros de su vida. «Te voy a decir, cuando yo estuve viendo en Costa Rica, con 19 años, mi padre se preocupó de que conociera allí a alguien porque él estaba preocupado», comenzaba a contar. Añadía que, entonces, a través de un señor, conoció a una chica de Navarra que se llamaba Villar y de la que se hizo íntima amiga. Una historia que podría continuar en el tiempo pero que un accidente la truncó por completo.

Mariló Montero en ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: RTVE)

«Imagino que seguiréis manteniendo el contacto, ¿no?», preguntaba Alejo. Era entonces cuando Mariló respondía de una manera completamente inesperada. «Se mató en un coche con mi padre». El protagonista de Estoy vivo se quedó completamente boquiabierto sin saber qué decir y la periodista prosiguió con su relato. «Mi padre fue a recogerla al aeropuerto, que venía de estar conmigo unos días en Sevilla, y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta. Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto. Esa era mi alma gemela», contaba.

Con bastante entereza, Mariló Montero expresaba que ambos fallecieron en el año 2000 y que ya lo había superado porque reconocía que «no se podía estar llorando todo el día por lo mismo». «Yo trato de llorar las cosas una sola vez […] La vida no te engaña. La vida sabe perfectamente que vienes para irte. Y ya está», reflexionaba.

Mariló Montero en ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: RTVE)

Cabe destacar que, además de su progenitor y su «alma gemela», años más tarde, concretamente en 2007, Mariló también perdió a causa de un accidente de tráfico a José Ignacio, uno de sus cuatro hermanos. Se enteró de la noticia cuando presentaba el debate Mejor lo hablamos en Canal Sur, y lo recuerda como uno de los momentos más amargos de su carrera. «Me metí en el cuarto de baño del camerino, lloré, me rompí, me destrocé, se me quita el maquillaje, me vuelvo a maquillar y fui al plató […] No recuerdo cómo salí de ese plató, ni cómo llegué a casa, ni cómo llegué a Estella. Y estaba mi hermano que lo enterramos en Herce», recordó en una entrevista concedida a Aimar Bretos en Cadena SER.