La peculiar condición de Mariló Montero tras la noticia del embarazo de Alberto Herrera

El pasado martes, Mariló Montero se convirtió en protagonista de la televisión tras su intervención en La Revuelta, donde defendió su postura taurina frente a David Broncano y a un público mayoritariamente antitaurino. Sin embargo, apenas unas horas después, la presentadora volvió a acaparar titulares, esta vez por un motivo completamente distinto y mucho más familiar: su hijo, Alberto Herrera, y su prometida, Blanca Llandres, han anunciado que van a ser padres. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la pareja y rápidamente se convirtió en tema central de los programas de sociedad y actualidad.

Durante su intervención en el plató de Espejo Público, Mariló Montero mostró su alegría por la noticia, calificándola de «maravillosa», y admitió que aún se está haciendo a la idea de que muy pronto será abuela. No obstante, dejó claro que hay un detalle que considera esencial: no permitirá que su nieto la llame «abuela». «No, de ninguna manera. Buscaré otra palabra u otra manera para que me llame», explicó con humor y determinación. La periodista bromeó sobre la posibilidad de utilizar diminutivos cariñosos como «tata» o «tati», y señaló que le gustaría que el pequeño la llamara simplemente Mariló, dejando espacio a la creatividad del niño a medida que aprenda a hablar.

Mariló Montero en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

Mariló, con su habitual mezcla de sinceridad y sentido del humor, reconoció que parte de su negativa se debe a que el término «abuela» la hace sentirse mayor: «Puede ser», admitió cuando un periodista le preguntó si esta era la razón. Más allá de la broma, la presentadora demostró su entusiasmo por el embarazo de su hijo, recordando que Alberto «siempre ha sido muy niñero» y que de toda la vida le han encantado los bebés. Estas palabras reflejan la ilusión de toda la familia por la llegada del nuevo miembro, y el profundo vínculo que Mariló mantiene con su hijo.

Por su parte, Alberto Herrera, de 33 años y hijo mayor de Mariló Montero y Carlos Herrera, se ha mostrado emocionado y nervioso ante la llegada de la paternidad. Durante una reciente intervención en COPE, el locutor afirmó: «De verdad, yo he venido al mundo para ser padre». También confesó que, aunque está emocionado, siente cierta dificultad a la hora de dejar a Blanca en Sevilla para cumplir con sus compromisos profesionales en Madrid. Con su característico sentido del humor, bromeó sobre la futura dinámica familiar, refiriéndose a su hijo como el «proyecto Wimbledon 2042»: «Vamos a estar el abuelo y el padre viajando por el mundo», dijo, dejando entrever la complicidad que mantiene con su propio padre y el entusiasmo por la crianza que le espera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blanca Llandres Parejo 🌸🤍 (@blancallandresp)

Fue el pasado día 6 de septiembre cuando Blanca Llandres compartió la noticia a través de sus redes sociales con una emotiva fotografía en la que Alberto acaricia su incipiente barriga. «¡El mayor regalo que nos ha hecho la vida!», escribió, confirmando así el embarazo y expresando la felicidad que ambos sienten ante esta nueva etapa. La pareja, que se comprometió tras unas románticas vacaciones en La Toscana y hará su boda el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, se encuentra organizando la ceremonia con discreción, aunque algunos detalles como el vestido de la novia, encargado al diseñador Nicolás Montenegro, ya han trascendido.