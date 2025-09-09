Quedan muy pocas semanas para una de las bodas más esperadas del año y que reunirá a la jet set andaluza: la de Alberto Herrera con Blanca Llandres Parejo. La pareja, que acaba de anunciar que espera su primer hijo en común, pasará por el altar el próximo 18 de octubre, se ha reunido con Rocío Crusset, hermana del futuro novio -y padre-, que ha desvelado la verdadera relación que tiene con su cuñada, a la que conoce desde la infancia.

Rocío Crusset opina de la relación de su hermano y Blanca Llandres

La noticia de la relación entre Blanca y Alberto no cogió por sorpresa ni a los lectores del papel couché ni a su entorno. Los jóvenes, que están decididos a pasar toda la vida juntos, sorprendieron a comienzos de este verano -cuando se cumplía su primer aniversario como novios- con la noticia de su boda, que será en la segunda quincena del mes de octubre en Sanlúcar de Barrameda, donde la familia de Herrera tiene una casa con unas impresionantes vistas al mar.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (Foto: Redes sociales)

Solo cuatro meses después de su pedida de mano, la pareja decidió fijar una fecha lo antes posible. Una decisión que sorprendió mucho a Rocío, hermana de Alberto, que le ayudó a elegir el anillo de compromiso en tiempo récord. «Yo estuve ayudando a Alberto con su anillo, entonces no me cogió por sorpresa. Pero cuando me dijo que lo quería hacer ya, yo estaba viajando por todo el mundo. Yo le dije que necesitaba tiempo», ha dicho la modelo en una charla con Tomás Laso-Argos, que ha reunido a parte del clan.

Lo cierto es que el noviazgo entre Blanca y Alberto ha sido muy breve. Sin embargo, la noticia de su boda no ha sido sorprendente para sus respectivas familias -los Herrera Montero y los Llandres Parejo-, ya que se conocen de toda la vida, ya que forman parte del mismo círculo social de la capital hispalense.

Alberto Herrera y Rocío Crusset/ Instagram

Crusset ha opinado que le parece «natural» que su hermano y su cuñada hayan decidido dar este paso, «pues se conocen desde siempre»: «Creo que es muy natural también, nos conocemos desde siempre, a nuestras familias. Además, los dos tienen muchísimas cosas en común. Estoy descubriendo a una Blanqui -así es como la llama cariñosamente- que no conocía antes… Me hace mucha gracia, porque veo cosas de mi hermano que antes decía: ¿Cómo aguantará a mi hermano? Son tal para cual. Hay mucho talento en su familia -ya que la madre de Blanca formó parte de Las Seventis y su tío es el conocido cantante José Manuel Soto-«.

Finalmente, en esta charla de mesa camilla con Laso, y bajo la atenta mirada de Alberto y Blanca, Rocío ha hecho una reveladora confesión sobre su relación con la futura mujer de su hermano: «Me siento muy afortunada de que Alberto haya encontrado a Blanca, porque puedo estar con ella una semana todo el rato y no voy a estar harta de ella, me voy a reír todo el rato».