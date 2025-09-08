Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo acaban de anunciar que, en 2026, tendrán a su primer hijo en común. A un mes de su paso por el altar, que tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda -donde los Herrera tienen una casa con unas impresionantes vistas al mar-, el vástago de Carlos Herrera y Mariló Montero ha concedido una reveladora entrevista en la que ha contado que el comienzo de su relación sentimental con la prima de Lourdes Montes no fue nada fácil, ya que estuvo a punto de perderla.

Alberto tuvo que reconquistar a Blanca

Alberto y Blanca estaban destinados a estar juntos. Los jóvenes se conocen prácticamente desde la infancia ya que, más allá de sus raíces andaluzas, comparten el mismo grupo de amigos. Herrera es íntimo de Jaime Soto, primo de su prometida y, además, ex pareja de su hermana Rocío Crusset. Sin embargo, no fue hasta el 2024 cuando surgió el flechazo entre ellos.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en una boda. (Foto: Gtres)

Aunque fue en febrero del 2025 cuando compartieron su primera imágenes juntos en un viaje a Roma en redes sociales -donde hicieron pública su relación-, en agosto del pasado año Alberto decidió escribir a la madre de su futuro hijo con la intención de quedar con ella como algo más que amigos.

En una entrevista con Tomás Laso-Argos -el modisto favorito de muchos famosos-, el comunicador se ha sincerado como nunca sobre su relación sentimental, que comenzó con un error garrafal de Alberto cuando se puso en contacto con la modelo. «Yo la conozco de toda la vida, es prima de Jaime, que es íntimo amigo mío y de hecho lo tengo tatuado. De habernos conocido siempre, hasta que un día que volvía de Formentera, uno de los primeros días que estoy trabajando, a eso de las cuatro y media de la madrugada, me levanto, me voy a la emisora y a eso de las cinco y media, veo que sube algo a Instagram, a las redes sociales», ha comenzado diciendo.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (Foto: Redes sociales)

Tras la publicación de la prima de Lourdes Montes en su perfil personal, fue entonces cuando Alberto dio el paso de escribirla. «Total, que eso se queda ahí, lo típico de cobarde. Porque si tu quieres algo dices: «Nos vemos este día, ¿te apetece?» -dice entre risas-. Pero fui un cobarde y me dijo: «Sí, que tomamos algo unos amigos luego. Total, que yo no fui. Y a las tres semanas o una cosa así, me entró una vena en la cabeza y dije: «Le voy a escribir»», ha reconocido.

Un mensaje que surgió su efecto ya que, solo semanas después, su amistad se transformó en una relación sentimental de cuento. Tal fue así que, cuando todavía no llevaban un año, el hijo de Carlos Herrera decidió pedirle matrimonio en un viaje a la Toscana. Además, como broche de oro de su idilio, la pareja dará la bienvenida al mundo a su primogénito, que es un niño y que convertirá en abuelo al número uno de la radio española.