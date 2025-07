Rocío Crusset coincidirá con uno de sus ex en la boda de su hermano, Alberto Herrera. Hace solo unos días que LOOK confirmó la ruptura entre la modelo y el empresario italiano Maggio Cipriani tras seis años de una discreta relación. Este medio conoció a través del entorno de la hija de Carlos Herrera que ya no estaba con el millonario tras un tiempo de idas y venidas. Esta noticia da cuenta que la joven está en un momento sentimental muy distinto al de su hermano, que recientemente se supo que se casará «más pronto que tarde» con Blanca Llandres Parejo, prima hermana de Lourdes Montes y, además, también prima materna de Jaime Soto Parejo, ex de Rocío Herrera.

Así fue la relación de Rocío Herrera y Jaime Soto

Cuando la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera se dio a conocer en las pasarelas y en los medios, la empresaria -que es diseñadora de moda y, además, está al frente de su propia firma de joyas-, la joven mantenía una relación sentimental con Jaime Conde.

Rocío Crusset y Jaime Soto Parejo. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, en 2015, en una Feria de Abril, la maniquí fue vista en actitud cariñosa con Jaime Soto, uno de los tres hijos del cantante José Manuel Soto. Un joven que además de haber jugado al fútbol profesional, también ha seguido los pasos de su progenitor en la música de la mano de Mi Hermano y York. Ambos, al igual que Alberto y Blanca, se conocían desde niños pues pertenecen a dos familias de la jet set de la capital hispalense. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más y, de hecho, no dudaron en compartir en redes sociales dedicatorias de amor.

Sin embargo, dos años después, Crusset decidió hacer sus maletas y probar suerte en Nueva York como modelo, donde ha conseguido numerosos éxitos profesionales al lado de grandes firmas. De hecho, tras su mudanza a la gran manzana, fue ella misma la que desveló que había un distanciamiento con su entonces novio: «Mi relación con Jaime es magnífica y no hay nada en concreto, no es nuestro momento, pero nos queremos mucho y ya se verá que pasa». ¿Será su momento tras la boda de Alberto ahora que está soltera de nuevo?

Rocío Crusset y Jaime Soto Parejo. (FOTO: GTRES)

Además, Jaime Soto acudirá como invitado por ambas partes. Por Blanca, al ser primos hermanos y por Alberto al tener una relación de amistad casi familiar. De hecho, prueba de ello son las imágenes que el artista tiene en redes sociales con ambos. De hecho, a pesar de romper su relación con Crusset, ha seguido manteniendo el contacto con el presentador de COPE que, además, ahora formará también parte de su familia al casarse con su prima hermana.