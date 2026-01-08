Polémica en Hollywood: Ashley Tisdale abandona un grupo en el que está Hilary Duff tras llamarlo tóxico

El 2026 ha comenzado de la mano de la polémica para algunas de las actrices más populares de Hollywood. Ashley Tisdale, conocida por dar vida a la mítica Sharpay Evans en la trilogía High School Musical, ha sido la encargada de sacar a la luz este escándalo que, hasta ahora, era desconocido para todos. Al parecer, la mencionada, junto a otras madres famosas del país que se habían quedado embarazadas durante las restricciones del coronavirus (Hilary Duff, Mandy Moore o Meghan Trainor), formaban un grupo de WhatsApp desde el año 2021. En un principio, todas mantenían una relación excelente y Ashley se sentía muy afortunada por ello, pero con el paso del tiempo todo se truncó.

Según ha confesado Ashley Tisdale en una conocida revista estadounidense, hace tan solo un año se vio obligada a abandonar el grupo tras observar el ambiente tóxico que se había formado entre sus miembros. «Después del nacimiento de mi primera hija, ansiaba conectar con otras madres. […] La mayoría habíamos estado embarazadas durante los primeros meses de la pandemia, así que nos perdimos las actividades en las que sueles conocer a otras futuras madres. No tuvimos baby showers, ni yoga prenatal, y casi nadie sostuvo a nuestros recién nacidos en brazos. Pero por fin pudimos estar juntas, y nuestros hijos también, y todo se sentía bien. Pero con el tiempo empecé a preguntarme si eso era realmente así», comenzaba a contar.

La actriz señalaba que llegó un momento en el que comenzaron a hacerle el vacío, hasta el punto de que hacían planes a sus espaldas y no le avisaban. Pero no solo eso, y es que incluso la sentaban apartada en alguna cena a la que acudían y organizaron un cumpleaños para su hija excluyéndola de todos los preparativos. Unos gestos que le hicieron tomar la decisión de tomar distancia. «Al principio intenté no tomármelo como algo personal. Me repetía que todo estaba en mi cabeza y que no era para tanto. Pero ya no estoy en el instituto. Soy madre. Y precisamente porque soy madre no podía quedarme callada. No dejaba de pensar: ¿No se supone que debemos enseñar a nuestros hijos a expresar lo que sienten cuando algo les duele? Así que eso fue exactamente lo que escribí al grupo por mensaje después de quedarme fuera de otro plan más: ‘Esto es demasiado de instituto para mí y no quiero seguir formando parte de ello’», concluía.

Entre sus declaraciones a The Cut, Tisdale también destacó que entre las miembros del grupo, destaca una persona en particular por ser mala persona. Y aunque en ningún momento quiso desvelar el nombre, las especulaciones no han tardado en llegar, siendo Hilary Duff o Mandy Moore las señaladas por la mayoría. Y es que Ashley ha dejado de seguir a ambas en redes, aunque lo cierto es que la única que ha hecho ese mismo movimiento de vuelta ha sido Hilary Duff, quien también ha preferido suprimirla de sus seguidores.

Mandy Moore y Hilary Duff.

Por ahora, ninguna de las protagonistas de esta trama se ha pronunciado al respecto, aunque quien sí lo ha hecho ha sido Matthew Koma, el marido de Hilary Duff, quien no ha dudado en salir en defensa de su mujer en medio del ruido mediático que están generando las declaraciones de Ashley. «Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños», escribía en el universo 2.0.