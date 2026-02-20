La importante cita de La Reina Letizia en Huelva tras una semana marcada por la moda sostenible

Después de unos días marcados por el apoyo de la Reina Letizia a la moda sostenible y el máximo reconocimiento que ha recibido la Reina Sofía, investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la agenda real de la próxima semana ya está organizada. Aunque en esta ocasión comenzará el domingo en vez del lunes, como es habitual. Y es que con motivo de la celebración de la final de la Copa de Su Majestad el Rey de Baloncesto, don Felipe se trasladará hasta Valencia para presidir el evento deportivo que comenzará a las 19:00 horas.

El lunes será un día de descanso para la Familia Real y el martes, 24 de febrero, la jornada comenzará con la asistencia del monarca a la inauguración de una placa conmemorativa en el monumento al Plus Ultra, ubicado en el Muelle de la Reina de Palos de la Frontera, Huelva. Aprovechando su presencia en el municipio onubense mencionado, Su Majestad también realizará una visita al ayuntamiento y, más tarde, presidirá un acto militar en la zona sobre las 12:40 horas. Mientras tanto, la Reina Letizia se trasladará hasta Huesca para visitar la exposición del Premio Fundación Ibercaja de pintura joven, en el marco de la segunda etapa del Tour Talento de la Fundación Princesa de Gerona. A las 12:00 horas, la esposa del monarca presidirá la entrega del Premio Princesa de Gerona Creaempresa 2026 en el Palacio de Congresos de la ciudad.

El Rey Felipe y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

El miércoles 25 de febrero, la Reina Letizia recibirá en audiencia a una representación del Consejo Español del Cerebro. Lo hará desde el Palacio de la Zarzuela de Madrid, demostrando, una vez más, su constante compromiso con las causas sociales. Al mismo tiempo, el Rey Felipe acudirá a la presentación de El Rey, el libro de Manuel García-Pelayo, coincidiendo con la conmemoración del 35º aniversario de su fallecimiento. Tendrá lugar en el Palacio del Senado de Madrid.

El jueves 26 de febrero, el Rey Felipe hará entrega de los despachos de secretario de embajada a la LXXVII promoción de la carrera diplomática en un acto que se celebrará en la Escuela Diplomática de Madrid. Esta ceremonia es de gran relevancia institucional, ya que marca el inicio oficial de la trayectoria profesional de los nuevos diplomáticos, quienes a partir de ahora representarán a España en el extranjero y asumirán responsabilidades en el ámbito de la política internacional y la acción exterior del Estado.

Felipe VI en Asturias. (Foto: Gtres)

El viernes, al igual que el lunes, será una jornada sin actos oficiales en la agenda del monarca, quien renovará energía para el inicio de la nueva edición del Mobile World Congress en Barcelona (MWC), uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo que reúne a líderes empresariales y a expertos del sector digital. Será durante el domingo cuando se celebre una cena oficial con los mencionados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde el Rey también estará presente.

Por el momento, la gran ausente de la semana en la agenda real será la Reina Sofía. Tampoco figura ningún compromiso ni de la princesa Leonor ni de la infanta Sofía, quienes continúan centradas en sus estudios y sus respectivas formaciones.