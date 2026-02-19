La imagen del encuentro de la Reina Letizia con el artesano de Cuenca que produjo su bolso viral de lana

El pasado miércoles, 18 de febrero, la Reina Letizia volvió a mostrar su faceta más solidaria al asistir a la presentación oficial de la Alianza por la Lana, celebrada en el marco del Madrid Design Festival 2026. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es la puesta en valor de la lana española como parte esencial de nuestra cultura y patrimonio, reivindicando así su potencial dentro de la moda sostenible.

Como era de esperar, la esposa del monarca acaparó todas las miradas nada más llegar por el acertado look que lució para la ocasión, el cual estaba formado por un impecable traje de lana hecho a medida de la firma Oteyza. Los medios no tardaron en hacerse eco de dicha vestimenta, destacando la buena elección estilística de la mencionada y el mensaje que transmitió a través de la ropa. Sin embargo, este digital ha podido conocer que, más allá de sus prendas, doña Letizia mostró un especial interés en buscar entre los asistentes a Ramón Cobo, el tejedor y empresario de Wool4Life que fue el encargado de producir el bolso de lana que lució hace tan solo unos meses y que se convirtió en un auténtico fenómeno viral.

La Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Las redes sociales de la firma han sacado a la luz una fotografía del encuentro entre la Reina y Ramón Cobo. En ella, ambos aparecen hablando animadamente durante el evento mencionado, lo que pone de manifiesto la buena relación que mantienen y el apoyo constante de doña Letizia a las pequeñas empresas con una gran historia detrás. Al mismo tiempo, también se pone de manifiesto la importancia que le da la Reina a conocer a la persona que está detrás de las prendas que luce.

Reina Letizia y Ramón Cobo en Madrid. (Foto: Instagram)

El viral bolso de lana de la Reina Letizia

Este encuentro no era un encuentro cualquiera. Y es que se produce tres meses después de que Su Majestad se colgara uno de los complementos que más ha dado de qué hablar en sus últimos looks. Se trata de un bolso rústico de lana merino perteneciente a la colección cápsula Paños de Guirra x Inés Sistiaga y fabricado por Wool4Life. Fue un accesorio que llevó en noviembre de 2025 durante su visita al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela.

La Reina Letizia en Tudela. (Foto: Gtres)

¿Quién es Ramón Cobo?

Ramón Cobo es un experto en los procesos de transformación de la lana, con más de 25 años de experiencia en las etapas de caracterización, clasificado, lavado, hilado y tejido de este valioso material. Pero no solo eso, y es que pertenece a la única familia española con un negocio en marcha que se implica en todo el proceso de la lana: Wool4Life.