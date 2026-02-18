La Reina Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo en su segundo acto oficial de la semana. Y no solo eso. La mujer del Rey Felipe VI ha mostrado que está muy involucrada en el apoyo al sector textil español. Tras acudir al acto institucional en el Congreso de los Diputados con motivo de los 47 años de la Constitución española, la monarca ha hecho una aparición 24 horas después que nada tiene que ver con la sobriedad de su primer evento de la semana. Además, la madre de la heredera al trono, en este nublado miércoles, ha reivindicado de nuevo el Made in Spain en su estilismo.

El look imprescindible de la Reina Letizia

Sabido es que el armario de doña Letizia es cuanto menos versátil. La Reina de España suele deslumbrar y acertar siempre con sus looks, que detrás esconden un mensaje. Este miércoles 18 de febrero, la monarca ha acudido a la presentación oficial de la iniciativa Alianza por la Lana en el marco del Madrid Design Festival 2026 -una asistencia con la que da cuenta que cada vez está más cerca de sentarse en la front row de una pasarela- en la Institución Libre de Enseñanza de Madrid.

La Reina Letizia en la iniciativa ‘Alianza por la Lana’. (Fotos: Gtres)

El objetivo de esta iniciativa, tal y como deslizó Casa Real en su agenda oficial, «es recuperar y poner en valor la lana como material fundamental de nuestra cultura, economía y patrimonio, reconociendo su papel esencial en nuestra identidad y en el paisaje que nos define». De esta manera, la mujer de Felipe VI ha puesto en valor su compromiso con la sostenibilidad en la moda, que tantas veces ha defendido en sus looks.

Para esta ocasión tan especial, la Reina Letizia ha optado por un estilismo executive de traje de dos piezas de blazer sin solapas y pantalón azul marino y mocasines de Massimo Dutti negros que ha conjuntado con la joya de la corona: una blusa blanca lazada al cuello. Una blusa que no es la primera vez que luce para aportar sofisticación y elegancia a sus outfits -y que ha sido todo un guiño a Lady Di, que tantas veces lució este tipo de prendas-.

Al detalle, el look de la Reina Letizia. (Fotos: Gtres)

El 11 de enero de 2025, cuando la princesa Leonor embarcó en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, la monarca llevó un estilismo muy similar y que demuestra que es uno de sus fondos de armario favorito. Un uniforme que luce en muchas ocasiones -sobre todo los trajes combinados con blusas- al alcance del pueblo ya que todas sus piezas se pueden encontrar en firmas low cost como Zara o Mango -tiendas de las que la mujer de Felipe VI es clienta-.