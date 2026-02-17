El elegante y sobrio look que ha escogido la Reina Letizia para un acto histórico en el Congreso

Este martes, 17 de febrero, el Rey Felipe y la Reina Letizia han presidido el acto institucional con el que las Cortes Generales han celebrado los 47 años de vigencia de la Constitución de 1978. La cita solemne ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, donde la esposa del monarca ha vuelto a dejar más que claro que sabe vestirse a la perfección para cada ocasión. De hecho, teniendo en cuenta el histórico significado del compromiso, ha escogido un traje en color azul marino —rescatado de su armario— que no ha pasado desapercibido.

Se trata de un conjunto sobrio, confeccionado en un tejido tweed. Está formado por una chaqueta estructurada de manga francesa y cuello camisero y una falda de corte recto y largo midi. El traje resalta en todo momento la definida y trabajada figura de la Reina, así como también transmite una imagen de sobriedad perfecta para el acto que ha tenido lugar esta misma mañana.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, la Reina Letizia ha lucido un bolso del mismo tono y unos zapatos de salón con tacón bajo a juego —ambos de la firma valenciana Magrit—. Por otro lado, ha añadido a su look unos pendientes de oro blanco de la joyería madrileña Aldao.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que no es la primera vez que la Reina Letizia aparece frente a las cámaras con este dos piezas cuyo diseñador, a día de hoy, continúa siendo todo un misterio. Fue en febrero de 2025 cuando lo estrenó para un almuerzo que ofrecieron en el Palacio Real de Madrid al presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi. En esa ocasión quiso acompañarlo de un broche desmontable que perteneció en un pasado a la reina María Cristina, la cual se lo dejó en herencia a su hijo el rey Alfonso XIII.

Abdel Fattah Al Sisi, el Rey Felipe y la Reina Letizia en el Palacio Real de Madrid. (Foto: Gtres)

