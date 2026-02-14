Las claves que hay detrás de las románticas miradas públicas de la Reina Letizia y el Rey Felipe

Durante años, uno de los temas más debatidos sobre la monarquía ha sido si los reyes realmente sienten amor en su matrimonio o si, por el contrario, tan solo mantienen relaciones que se rigen por el protocolo y las exigencias de la corona. A lo largo de la historia, han existido casos de todo tipo y, aunque algunos lo hayan sabido disimular, lo cierto es que, como decía la recordada Lola Flores, «el brillo de los ojos no se opera». Es por ello por lo que Lara Ferreiro, psicóloga experta en adicción emocional, autoestima, pareja y desarrollo personal, ha decidido analizar para LOOK las claves que hay detrás de las románticas y públicas miradas de don Felipe y doña Letizia.

«Cuando observo a Letizia y Felipe, me fijo en esos instantes en los que se buscan con la mirada. Ahí está la información emocional real», comienza a explicar. Señala que en su caso, se trata de un matrimonio que no proyecta romanticismo cinematográfico, sino más bien una imagen de unión y de equipo. Y es que, según sus conocimientos, la mirada «estudia cómo la duración, la intensidad y la dirección del contacto visual influyen en confianza y conexión de la pareja». De hecho, sostiene que «las parejas satisfechas mantienen hasta un 75% más de contacto visual espontáneo que las que están en conflicto». Un detalle que Sus Majestades cumplen a rajatabla.

El Rey Felipe y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Tal y como declara Ferreiro, la Reina Letizia «tiene una energía de liderazgo muy claro. Su mirada es directa, intensa y analítica, pero no impulsiva. Es calculada. Observa, anticipa y corrige». Se dice que tiene una mirada de águila y que con ella es capaz de «escanear el entorno constantemente», por lo que detecta de manera ipsofacta microerrores, cambios de protocolo, de ánimo o desajustes. Es por ello que cuando Felipe habla en público, ella «le sostiene acompañándolo con la mirada». Con sus hijas, sin embargo, mantiene una protección activa constante, «supervisando su postura y anticipando cualquier situación incómoda».

En el caso del Rey Felipe, su mirada se cataloga como la del oso, porque es más lenta, más profunda y más estable. «No escanea como la del águila, pero sí sostiene como tierra firme […] Proyecta calma institucional. Menos hiperalerta, más continuidad. Es contención frente a intensidad», explica la experta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ojito 👁️ (@elojoquetodolv)

Teniendo en cuenta estos dos tipos de miradas, Lara Ferreiro afianza la idea de que el monarca y su esposa forman una dinámica que se complementa a la perfección. Y es que, mientras que ella detecta cada detalle, él se encarga de sostener la estructura. «Ella vigila el entorno y él protege el conjunto», añade. Por otro lado, después de visualizar varios momentos públicos de ambos, la psicóloga también confirma que no detecta ninguna búsqueda ansiosa de aprobación entre ellos, así como tampoco percibe una evitación visual, sino todo lo contrario. De hecho, no tienen problema en mirarse en público y en reforzar esa alianza que forman, algo que, en el contexto de presión al que suelen someterse debido a sus agendas, «refuerza el tú y yo frente al entorno».

El Rey Felipe y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

En cuanto a las escenas que en más de una ocasión han protagonizado dedicándose microsonrisas, Lara señala que pertenecen a un código interno que se puede interpretar como pura complicidad. «Eso aparece en parejas que han pasado pruebas juntas. No es el amor del principio, sino el resultado de una relación que ha atravesado etapas complejas y ahora funciona como una estructura sólida», concluye.