El emotivo mensaje de los Reyes Felipe y Letizia a Alcaraz tras triunfar en el Open de Australia

El público de la pista central del Abierto de Australia se ha rendido ante un Carlos Alcaraz que ha hecho historia. El joven ha vencido a Novak Djokovic y se ha consagrado de nuevo como el número uno del tenis mundial tras conseguir los cuatro grandes trofeos más deseados por cualquier deportista de su disciplina —Open de Australia, Open de Estados Unidos, Wimbledon y Roland Garros— con tan solo 22 años. Un emotivo momento en el que ha asegurado que una de las primeras cosas que se le han venido a la mente ha sido «la gente que decía que no lo conseguiría». «Parece irónico», ha verbalizado todavía con una euforia desbordante y con la seguridad de que es capaz. Algo que ha demostrado a todos los que no confiaban y especialmente a sí mismo.

Como es habitual en estos casos, el murciano ha recibido por parte de los Reyes de España una felicitación pública. Los monarcas han elegido el perfil oficial de la Casa Real en Instagram para dirigirse a él. «¡Campeón, Carlos!». Así han comenzado don Felipe y doña Letizia su misiva. «El premio a no rendirse nunca: el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro Grand Slam», han indicado poniendo en valor el logro de Alcaraz. «¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!», han indicado agradecidos por su compromiso con el tenis y por llevar, en su carrera, nuestro país por bandera.

Mensaje de los Reyes a Carlos Alcaraz. (Foto: Instagram)

Junto a estas palabras que, a todas luces, el equipo de Carlos le habrá hecho llegar al interesado, la institución ha compartido una imagen del murciano que tiene como origen la cuenta oficial del torneo australiano. Se trata de un collage en el que aparece el protagonista de estas líneas con algunos de los edificios más emblemáticos del país del torneo, la pista del Abierto, un recorte de una raqueta, varias pelotas y el trofeo que ha conquistado. Bajo su silueta se puede leer «2026 Men’s Single Champion —Campeón individual masculino 2026—».

El Rey Felipe VI y Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Los últimos cambios de Carlos Alcaraz

Esta victoria llega después de conocerse que Juan Carlos Ferrero dejaba de ser entrenador de Alcaraz y salía de su núcleo duro y tras revelarse que la casa prefabricada que marcó la carrera del joven y donde vivía durante su estancia en la Ferrero Tennis Academy, había pasado a la historia. Dos movimientos que no hacen más que simbolizar el cierre de un ciclo que ha sido la base principal sobre la que Carlos ha construido todos sus logros.

Los Reyes con Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Ahora la casa de referencia de la estrella del tenis y donde está empadronado vuelve a ser su modesto piso familiar de El Palmar, una pedanía murciana situada al suroeste de la ciudad que le vio crecer y de la que se siente profundamente orgulloso. Prueba de ello es que, durante el documental grabado y emitido por Netflix, las cámaras han recorrido cada rincón del enclave y hasta uno de sus espacios más privados: su habitación. Un cuarto sencillo y lejos de la ostentación que se presume para un gran deportista, compuesto por una cama individual, estanterías plagadas de zapatillas y guiños a su disciplina y una terraza exterior.