Carlos Alcaraz no necesita presentación para los amantes del tenis. A sus 22 años, el murciano se ha convertido en una de las promesas más brillantes del deporte español y mundial. Sin embargo, más allá de los títulos y los récords, su vida personal también ha vivido cambios importantes que pocas veces se han contado. Durante más de siete años, Alcaraz vivió en un bungalow de madera dentro del complejo deportivo Equelite de Villena, Alicante, la academia dirigida por el ex tenista Juan Carlos Ferrero. Allí entrenaba, descansaba y construía su carrera profesional en un entorno pensado para el alto rendimiento. Ahora, tras poner fin a su relación profesional con Ferrero, Alcaraz ha cerrado esa etapa y ha regresado a su hogar familiar en El Palmar, Murcia, el lugar donde comenzó su vida y donde mantiene su residencia oficial.

LOOK ha hablado en exclusiva con personas cercanas a la organización de la academia para aclarar todos los rumores sobre su mudanza. «Es cierto que Carlos Alcaraz no vive en el campus Juan Carlos Ferrero, pero no es un cambio que se haya producido ahora», aseguran. Según estas fuentes, su salida del complejo ha sido gradual y planificada, un proceso que comenzó hace ya varios años y que refleja su crecimiento personal y profesional.

De Murcia a Villena: los inicios de un prodigio

Carlos inició su relación con Juan Carlos Ferrero en 2018, cuando apenas contaba con 15 años. En sus primeros meses, vivía en las habitaciones de la residencia de la academia, compartiendo espacio con otros jóvenes tenistas que, como él, buscaban cumplir su sueño de llegar a la élite. Su talento y dedicación pronto hicieron que pasara a ocupar uno de los bungalows prefabricados de la academia, alrededor del año 2020. «Como todo el mundo sabe, Carlos comenzó con Juan Carlos Ferrero hace muchos años, en concreto casi ocho. Primero quedaba en las habitaciones de la residencia y más tarde ocupó uno de los bungalows», nos confirman.

Estas casas de madera, aunque sencillas, son funcionales y estratégicamente ubicadas: cuentan con dormitorio principal, baño, cocina, salón y una habitación adicional para invitados, todo a escasos metros de las 20 pistas de tenis del complejo, el gimnasio, la piscina olímpica y los servicios de fisioterapia. La vida de Alcaraz dentro de la academia era casi monástica: entrenamientos intensos, recuperación, estudio y descanso en un entorno controlado y aislado de distracciones externas.

Además, durante la pandemia, la rutina se intensificó. «La intensidad de su vida en el campus fue completa cuando llegó la pandemia. Durante los dos años posteriores a que estallara la crisis del Covid, vivió dentro de uno de los bungalows prefabricados», explican nuestras fuentes. La vivienda se convirtió en su santuario: un lugar donde podía entrenar con la máxima concentración y, al mismo tiempo, descansar y desconectar sin salir del entorno profesional. La decoración minimalista y los tonos neutros ayudaban a fomentar la claridad mental y la disciplina, esenciales para un deportista que aspiraba a lo más alto.

La gradual transición hacia Murcia

Sin embargo, aunque pasaba largas temporadas en Villena, la residencia oficial de Carlos siempre estuvo en Murcia. «Su salida de la vida de la academia ha sido paulatina. Lleva ya varios años fijando poco a poco su residencia en Murcia. Es algo que todos conocen. De hecho, este piso ha seguido siendo su residencia oficial durante todo este tiempo, pasando temporadas dentro del campus por diversos motivos, pero su casa está en Murcia», aseguran desde la academia.

El piso familiar en El Palmar es discreto, sencillo y cercano a la familia, en línea con la filosofía de vida que Carlos mantiene fuera de las pistas. Se trata de un bloque construido en 2001, con jardín comunitario, ascensor, trasteros y garajes. Tal como se pudo ver en el documental de Netflix, su habitación refleja su día a día: cama individual, estanterías repletas de zapatillas deportivas y una terraza desde la que la familia se asoma en ocasiones especiales. El salón, con trofeos en estanterías de Ikea y la mesa cubierta con un hule clásico, refuerza la sensación de normalidad y cercanía familiar, pese al éxito internacional y los millones acumulados por sus logros deportivos.

La casa de Villena: un hogar funcional y estratégico

El bungalow de Villena, aunque compacto, fue clave en su formación como atleta. La vivienda de 90 metros cuadrados le permitía acceder a todas las instalaciones del centro sin perder tiempo ni concentración: pistas de tenis, gimnasio, piscina olímpica, servicios de fisioterapia, psicología deportiva y restauración estaban a escasos metros. La casa de madera se convirtió en su refugio: un espacio donde descansaba, desconectaba y se preparaba para los torneos más exigentes del mundo.

«Aunque ahora se está hablando de la mudanza de Alcaraz, desde que se desvinculara de Ferrero, lo cierto es que su salida de la vida del complejo es anterior», explican desde la academia. La mudanza, lejos de ser un hecho repentino, ha sido un proceso pensado, que refleja la evolución natural de su vida profesional y personal.

Nueva etapa en El Palmar

El retorno a Murcia simboliza un cierre de ciclo: Carlos combina ahora su carrera internacional con la gestión de su propia academia en El Palmar, donde supervisa entrenamientos y forma a jóvenes promesas del tenis. Aunque no reside allí, mantiene su rutina de preparación y asegura que la disciplina y la constancia sigan siendo los ejes de su vida.

Esta mudanza también tiene un componente emocional: dejar atrás la casa de Villena supone despedirse de un lugar que marcó su crecimiento deportivo y personal, donde vivió momentos únicos que ya no se repetirán. Sin embargo, regresar a Murcia le permite reconectar con sus raíces, su familia y un entorno que le ofrece equilibrio y estabilidad, más allá del tenis.

LOOK ha podido confirmar que, pese al cambio, Carlos sigue alternando temporadas entre Villena y Murcia, manteniendo su disciplina y supervisando su centro de formación. Su historia demuestra que el verdadero éxito no depende del lujo ni de la ostentación, sino de la planificación, la constancia y la conexión con el entorno familiar.