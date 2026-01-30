Sin Leonor, Sofía ni la Reina Doña Sofía: los Reyes toman el mando de la agenda oficial

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 2 y el domingo 8 de febrero. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de carácter político, social, cultural e internacional, con una intensa presencia de Su Majestad el Rey y de la Reina, mientras que, tal y como ya se había avanzado, no figuran en el calendario compromisos oficiales de la princesa de Asturias ni de la infanta Sofía. Tampoco aparece anunciada la Reina Doña Sofía, que por el momento no ha retomado su agenda pública tras el reciente fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia.

La semana comenzará el lunes en el Palacio de La Zarzuela, donde el Rey Felipe VI mantendrá un encuentro institucional con el presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun, que incluirá un almuerzo de carácter oficial. Se trata de una cita enmarcada en las relaciones bilaterales entre ambos países y que pone de relieve el papel del Jefe del Estado en la diplomacia y en el fortalecimiento de los lazos internacionales de España.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El martes, la agenda del Rey se trasladará a Cataluña, con una jornada especialmente intensa en la provincia de Barcelona. Por la mañana, Don Felipe presidirá en la ciudad condal la entrega de despachos a la nueva promoción de la Carrera Judicial, un acto solemne que subraya el respaldo de la Corona al Poder Judicial y a quienes se incorporan a la judicatura. Ya por la tarde, el Rey se desplazará a Sant Boi de Llobregat para participar en la proclamación del premio Princesa de Girona Social 2026, coincidiendo con el inicio del Tour del Talento impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Este acto, vinculado al apoyo a los jóvenes y al emprendimiento social, vuelve a situar al Monarca al frente de una de las iniciativas más representativas del compromiso de la institución con el talento joven.

El miércoles será una jornada marcada por actos de distinto perfil para los Reyes. La Reina Letizia protagonizará en Madrid el acto institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el que intervendrá con unas palabras y que se celebrará en el Espacio Green Patio. Este compromiso se enmarca en la implicación constante de la Reina con las cuestiones de salud pública y la lucha contra esta enfermedad. Por su parte, el Rey se desplazará a Bilbao para asistir al VIII Congreso Nacional de Industria, donde tendrá lugar la entrega de la primera edición de los premios Nacionales de Industria «Bien Hecho en España», reforzando así el apoyo de la Corona al tejido industrial y empresarial del país. La jornada del Rey concluirá de nuevo en el Palacio de La Zarzuela, con una audiencia al presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Cavo Dragone, en un encuentro de marcado carácter estratégico y de defensa.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El jueves, los Reyes compartirán agenda en Madrid con la reunión del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, que se celebrará en la propia Galería, junto al Palacio Real. Este acto pone el acento en la gestión y proyección del patrimonio histórico y artístico vinculado a la Corona. Ya por la tarde, el Rey asistirá en solitario a la celebración del 50º aniversario del Club Siglo XXI, un foro de referencia en el ámbito del pensamiento y el debate político, económico y social.

La semana concluirá con un marcado acento internacional el viernes, con motivo de la visita oficial a España del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. El Palacio Real de Madrid será el escenario del recibimiento oficial con honores militares, del posterior encuentro entre ambos Jefes de Estado y del almuerzo ofrecido en su honor. En este último acto sí estará presente la Reina Letizia junto al Rey Felipe VI, subrayando la relevancia de una visita que refuerza las excelentes relaciones entre España y Portugal.