Los primeros días de Sofía en Portugal sin clases: habitación individual y brunch en Tazte Secret

Aunque las clases no empiezan hasta el día 22 de septiembre, desde el pasado lunes la infanta Sofía ya se encuentra en Lisboa. La hija menor de los Reyes va a cursar en el Forward College el primero de los años del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y como el resto de los alumnos de su promoción, ha viajado a Portugal unos días antes para instalarse en la residencia que va a ser su hogar durante los próximos meses y adaptarse a la vida universitaria.

Las redes sociales del centro publicaron esta misma semana una serie de vídeos en los que se podía ver a la hermana de la princesa de Asturias participando en las actividades que se habían organizado para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero ahora además conocemos más detalles de cómo va a ser su rutina en Lisboa y cuáles han sido sus primeros pasos.

La infanta Sofía durante unas actividades en Lisboa. (Foto: Redes sociales)

En esta nueva etapa, al igual que ocurrió durante los dos años que estuvo estudiando en el Atlantic College de Gales, la infanta Sofía va a ser una alumna más, sin distinciones ni privilegios. En Lisboa puede sentirse libre de la presión mediática y tranquila, en un entorno seguro y que no le es del todo ajeno, ya que Portugal es un país con el que los Reyes tienen un vínculo muy especial.

Además de haberlo visitado de manera oficial varias veces, también han hecho viajes privados. A esto hay que añadir que Lisboa fue el primer destino internacional de la princesa Leonor en solitario. Una visita en la que el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ejerció de anfitrión.

La infanta Sofía vestida de azul. (Foto: Gtres)

Los primeros planes de Sofía

Más allá de las imágenes que ha publicado el Forward College en las redes sociales y en las que se distingue con facilidad a la infanta Sofía entre sus compañeros, ahora la revista ¡Hola! ha llevado a su portada un reportaje que recoge los primeros pasos de la infanta en su nuevo destino.

Se trata de las primeras fotografías de la hija menor de los Reyes en Lisboa y se tomaron a primera mañana del pasado lunes a la salida de la residencia en la que se ha instalado. Una residencia ubicada en el barrio de Benfica, a unos 30 minutos del campus. Sofía, que destaca por su altura entre el resto de sus compañeros, aparece vestida con vaqueros claros, zapatillas de deportes y un jersey blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forward College (@forward.college)

Según revela la publicación, la infanta estuvo en el Tatze Secret Spot, donde disfrutó de un brunch con sus compañeros antes de dirigirse a las dos sedes en las que se desarrollaron las actividades de la mañana: Flores y Soriano. El Tazte Secret Spot es un espacio ubicado en Estrada dos Montes Claros, dentro del pulmón verde de Lisboa, el Parque Forestal de Monsanto. Este lugar combina naturaleza, arquitectura y gastronomía en un entorno idílico.

Su nuevo hogar

En esta nueva etapa la infanta Sofía se aloja en una residencia que cuenta con vigilancia las 24 horas del día. Las habitaciones son individuales y sencillas, con mucha luz natural. Tanto el tamaño como el precio son variables, desde 690 euros al mes y entre 13 y 20 metros cuadrados. La decoración es sencilla y funcional, perfecta para estudiantes. Algunas tienen baño privado y una pequeña cocina, mientras que otras comparten estos espacios. La residencia ofrece además zonas comunes, como sales de estudio, lavandería, terraza o gimnasio.