Portugal está conmocionado por el accidente que ha dejado 16 muertos y más de 20 heridos el pasado 3 de septiembre en el centro de Lisboa. Entre ellos, varios turistas, incluidos dos españoles que ya han sido dados de alta. El emblemático funicular de la Gloria descarriló y se estrelló contra un edificio en una curva. El accidente se produjo sobre las 18:00 horas, cuando uno de los vagones perdió el control al romperse el cable de tracción. El vagón descendió sin frenos por la empinada calle y chocó violentamente contra un edificio. El segundo vagón, que se encontraba más abajo, también se deslizó unos metros, pero no llegó a volcar.

Rebelo de Sousa en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En medio de la investigación para aclarar las causas de este dramático suceso, han sido muchas las figuras que han querido solidarizarse con los portugueses en este complicado momento. Entre ellos, los Reyes don Felipe y doña Letizia, que mantienen una relación muy estrecha con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Un vínculo especial que se remonta varios años atrás y que, además, se encuentra reforzado por la cercanía del país y el gusto de Sus Majestades por Portugal. Allí han pasado varios años sus vacaciones privadas, ha sido el destino del primer viaje oficial en solitario de Leonor y ahora Lisboa va a ser el hogar de la infanta Sofía en su primer año universitario.

El mensaje de los Reyes

Tal como se ha confirmado, los Reyes han trasladado sus condolencias de manera oficial al presidente de Portugal tras el accidente. El Palacio de la Zarzuela ha informado del mensaje que Sus Majestades han enviado a Rebelo de Sousa, mostrando su solidaridad y la del pueblo español con el pueblo amigo de Portugal. Además, han solicitado a Rebelo de Sousa que hiciera llegar su afecto y apoyo a las familias de las víctimas.

La princesa Leonor, con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Asimismo, se ha producido una llamada personal del Rey Felipe VI al mandatario. El monarca ha podido hablar con el presidente para transmitirle su pesar, lo que refuerza el vínculo de amistad que ambos mantienen.

La llegada de Sofía a Lisboa

Aunque desde la Casa del Rey todavía no se han dado detalles concretos, sí que ha trascendido que se espera que la infanta Sofía llegue a Lisboa a partir de la próxima semana para que pueda ir adaptándose a la vida en la ciudad y vaya conociendo las instalaciones y la rutina del Forward College antes de que empiecen las clases.

El Rey Felipe VI con Rebelo de Sousa. (Foto: Casa Real).

El Rey Felipe VI con Rebelo de Sousa. (Foto: Foto: Gtres)

Lisboa es la primera de las paradas de la formación universitaria de la hija menor de los Reyes, que después pasará por París y cerrará sus estudios en Berlín. Pese a que se había comentado que Sofía podía haber estudiado algo relacionado con el arte o con la comunicación, finalmente la infanta se ha decantado por un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el citado centro, vinculado a la Universidad de Londres y con dirección académica desde la London School of Economics (LSE). Ahora solamente queda saber qué estudiará Leonor y dónde lo hace, aunque eso se desvelará cuando esté a pocas semanas de finalizar su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio, donde ingresó a principios de este mes.