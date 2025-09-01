La infanta Sofía cuenta ya los días para incorporarse a su nueva etapa formativa. La hija menor de los Reyes va a cursar un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Se trata de un programa exigente impartido íntegramente en inglés, centrado en temas como el liderazgo, el debate y el pensamiento crítico. Las clases son de aproximadamente 15 alumnos y se desarrolla en tres sedes: Lisboa, París y Berlín.

El primero de los destinos de la hermana de la princesa Leonor va a ser Lisboa, ciudad que, por cierto, visitó en viaje oficial la heredera el pasado año. Aunque todavía no han empezado las clases, la actividad en el Forward College no se ha detenido en las últimas semanas y, prueba de ello es que en las redes sociales del centro no se ha dejado de compartir información.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, una de las últimas publicaciones de una de las cuentas que comparte información sobre los estudiantes del Forward College hace referencia a los atardeceres en Lisboa: «Preciosos atardeceres desde Lisboa», reza el texto que acompaña a una preciosa fotografía de una playa con varios jóvenes de espaldas. Un entorno del que podrá disfrutar en breve la infanta Sofía. Aunque la hija menor de los Reyes estará en un entorno internacional, no estará lejos de casa, lo que supone también una ventaja para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forward College Students (@forward.college.students)

Portugal es un país muy cercano a la Familia Real y no solamente a nivel geográfico. Al margen de los vínculos de los Borbones con Portugal que se remontan varias generaciones atrás -recordemos la etapa de don Juan y doña María en Estoril-, también los Reyes don Felipe y doña Letizia han visitado el país luso en varias ocasiones, tanto a nivel privado como oficial. Además, tienen una relación estrecha con el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

La vida de la infanta en Portugal

Aunque todavía no se tienen información concreta de cómo será la rutina de la infanta Sofía en Lisboa, sí que se conocen algunos detalles sobre cómo se desarrolla el día a día en la sede portuguesa del Forward College.

La sede del centro se encuentra ubicada en Chiado, uno de los barrios más emblemáticos de Lisboa, lo que permitirá a la hermana de Leonor sumergirse en un entorno vibrante, cultural e histórico. El campus cuenta con zonas para el estudio y el trabajo en grupo, pero también otras para actividades creativas. Asimismo, se organizan de manera recurrente planes culturales y deportivas. La residencia está en Benfica, con habitaciones individuales, zonas comunes, gimnasio y cocina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forward College Students (@forward.college.students)

El Forward College fomenta la participación en diferentes iniciativas que permiten el desarrollo de la creatividad y el esparcimiento. Hay un club de surf, de yoga, de tenis, de cocina, defensa personal, lectura o juegos de mesa, entre otras cosas. También se celebran eventos culturales y sociales (bailes, fiestas, acciones solidarias) y hay actividades deportivas al aire libre, especialmente por la proximidad al Parque Forestal de Monsanto. En su tiempo libre, la hija menor de don Felipe y doña Letizia podrá disfrutar de la amplia oferta cultural de Lisboa y explorar su gastronomía y tradición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forward College (@forward.college)

El modelo educativo incluye asesoramiento emocional y coaching, así como formación en habilidades sociales, liderazgo y gestión de proyectos. El centro da mucha importancia al bienestar de los estudiantes y por eso, además de este servicio, se promueven actividades que reduzcan el estrés. El aprendizaje de idiomas y el contacto con el tejido cultural y empresarial de Lisboa forma parte del día a día, de hecho, se organizan de manera regular talleres de práctica profesional.