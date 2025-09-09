La infanta Sofía ya está en Lisboa. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia no ha empezado todavía las clases en la sede portuguesa del Forward College, pero sí que está participando en una serie de actividades que el centro ha organizado para los nuevos alumnos que se incorporan este curso.

Después de varias semanas de vacaciones -terminó las clases a finales del mes de mayo-, Sofía empieza con ilusión esta nueva etapa. La Casa del Rey confirmó en el mes de julio que, tal como se rumoreaba, Sofía no iba a realizar formación militar, sino que iba a comenzar directamente la universidad.

La infanta Sofía vestida de azul. (Foto: Gtres)

La benjamina de la Familia Real ha elegido un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una universidad privada adscrita a la Universidad de Londres, con sedes en Lisboa, París y Berlín. Las clases arrancan el día 22 de septiembre, pero desde ayer los estudiantes están participando en la semana de introducción.

Primeras imágenes de Sofía

A diferencia de lo que ocurrió cuando la infanta se marchó a Gales -también con la princesa Leonor-, esta vez la Casa del Rey no ha distribuido fotografías de la llegada de Sofía a Lisboa, ni tampoco de su salida de Madrid. No obstante, cabe la posibilidad de que lo haga una vez que empiecen las clases.

La infanta Sofía con sus compañeros en Lisboa. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, en el perfil oficial del centro han publicado una serie de vídeos en los que se ve a los nuevos estudiantes participando en diferentes actividades que tienen por objetivo estrechar lazos y favorecer la conexión y la buena sintonía entre los nuevos alumnos, un total de 150 estudiantes. Entre ellos se encuentra la infanta Sofía.

La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia no ha tratado de evitar que la grabaran, pero tampoco se ha mostrado muy proactiva. Sofía viste unos vaqueros de color claro, un jersey claro y zapatillas deportivas blancas. La infanta lleva el pelo suelto, con la melena lisa y muy larga. En varios de los momentos se la ve al lado de una joven de cabello oscuro con la que podría convertirse en una de sus amigas de cara a los próximos meses.

La infanta Sofía durante unas actividades en Lisboa. (Foto: Redes sociales)

Sus próximas vacaciones

La hermana de la princesa Leonor tiene por delante varias semanas de clases y otras actividades antes de poder regresar a casa para disfrutar de las vacaciones. No obstante, ahora está más cerca de Madrid y es probable que reciba visitas de familiares y amigos durante el tiempo libre que tenga a lo largo de los próximos meses.

En principio, sus próximas vacaciones están previstas a finales del mes de octubre, para la última semana. Esto significa que podrá estar en España para la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias, así como para el 20 cumpleaños de la princesa Leonor.