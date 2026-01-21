Luto en la casa real de Suecia. Apenas una semana después de que en España se conociera la noticia de la muerte de la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, el rey Carlos Gustavo de Suecia ha perdido a su hermana Desirée. Desde el departamento de comunicación han confirmado la triste noticia a través de un comunicado que se ha compartido en las redes sociales y en los canales oficiales de la monarquía.

«Con gran tristeza he recibido la noticia de que mi hermana, la princesa Desirée, ha fallecido. Son muchos los cálidos recuerdos familiares que tengo de la casa de la familia Silfverschiöld en Västergötland, un lugar en Suecia que llegó a significar mucho para mi hermana. Mi familia y yo expresamos hoy nuestras condolencias a los hijos de la princesa Desirée y a sus familias», reza el comunicado compartido por parte de la casa real.

De momento no se han confirmado de cara a las exequias de la princesa, pero sí que se ha informado de que las banderas ondearán a media asta en las residencias oficiales durante la jornada en memoria de la princesa.

Una princesa peculiar

La princesa Desirée era un miembro muy querido de la familia real. Nacida el 2 de junio de 1938, la princesa era la tercera hija del entonces príncipe Gustavo Adolfo y su esposa, Sybilla. De pequeña era una niña con mucha imaginación, cariñosa y cercana, siempre con una sonrisa. Pasó la mayor parte de su infancia en el Castillo de Haga y tenía una relación muy estrecha con sus hermanos. Además, era madrina de la princesa Victoria.

Desirée estudió en el Liceo Francés de Estocolmo y después en Suiza. Le gustaban mucho los niños y también la tecnología. Era una princesa diferente y peculiar. Cuando era pequeña le regalaron una bandada de gallinas enanas y de regalo de boda no recibió una joya, sino un tractor. Un vehículo que, por cierto, aprendió a manejar con soltura.

Una boda frustrada con Constantino

Entre los planes de casamentera de la reina Federica -madre de la Reina Sofía-, estaba que Desirée se casara con el príncipe Constantino. Sin embargo, la princesa conoció al barón Niclas Silfverschiöld a través de su amiga Irma Lundström y contrajo matrimonio con él. En su boda, Desirée lució el mismo vestido que su hermana, la princesa Brígida -fallecida en diciembre de 2024 en Mallorca- y la tiara de los camafeos. Ella fue la primera en llevar el velo de la familia Bernardotte. Menos de un año después de la boda, nació su primer hijo, Carl. Después llegaron Christina y Hélène. La familia siempre ha vivido alejada de los focos, aunque asistía a veces a algunas citas importantes. Desirée enviudó en 2017.

Las otras hermanas del rey Carlos Gustavo

Tras el fallecimiento en 2024 de la princesa Brígida y ahora de la princesa Desirée, al rey Carlos Gustavo de Suecia solamente le quedan dos hermanas. Por un lado, la mayor de todas, la princesa Margarita, de más de 90 años y, por otro, la menor de las hermanas, la princesa Christina. El menor de todos es el propio monarca, que tiene 79 años.