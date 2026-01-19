En imágenes: el último adiós a Irene de Grecia da lugar a un momento histórico en la familia del Rey

Después del responso celebrado en Madrid, este lunes, 19 de enero, ha tenido lugar el funeral de Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas. Hasta allí se han desplazado gran parte de sus seres queridos, quienes se han mostrado delante de las cámaras muy conmocionados con su triste pérdida. En especial, la Reina Sofía, quien no ha podido evitar las lágrimas mientras ha recibido el cálido apoyo de sus tres hijos (el Rey Felipe y las infantas, Cristina y Elena) y algunos de sus nietos, como la princesa Leonor, la infanta Sofía, Pablo Urdangarin o Irene Urdangarin, entre otros.

De esta manera, más allá del protocolo, la familia del Rey se ha mostrado unida en estos complicados momentos. Tanto es así, que han protagonizado una imagen histórica que hacía años que no se producía: la del Rey Felipe sentado en la misma fila de un acto junto a sus hermanas, Cristina y Elena.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas. (Foto: Gtres)

Debido a las tensiones derivadas por el caso Nóos y la necesidad de separar la imagen de la Corona de las polémicas surgidas a su alrededor, el Rey Felipe ha protagonizado escasas fotografías junto a las infantas durante los últimos años. Es por ello por lo que esta imagen no ha pasado desapercibida, ya que por primera vez en mucho tiempo, han asistido a un acto (en esta ocasión de carácter personal y familiar) en el que se han sentado en la misma fila. Una fila que, en esta ocasión, se encontraba al lado izquierdo de donde se ha instalado el féretro de la princesa Irene, cubierto por una bandera griega y una corona de flores.

La última vez que el Rey Felipe VI y sus hermanas compartieron espacio y tiempo delante de las cámaras fue hace tan solo unos días en un momento muy similar: en la misa funeral celebrada por Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía, en París.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas. (Foto: Gtres)

La ausencia más notoria del funeral de Irene de Grecia

De esta manera, la familia del Rey ha dejado más que claro que en estos duros momentos son capaces de dejar a un lado las rencillas del pasado para arroparse mutuamente y adaptarse a las circunstancias (aunque eso conlleve ser el centro de atención por unos momentos). No obstante, cabe destacar que Juan Carlos I ha preferido no participar en esta escena histórica por motivos médicos, ya que le han desaconsejado realizar un viaje tan largo en tan poco tiempo.