El viaje de Estado de los Reyes a Catar, en vilo por la guerra de Irán

Hace algunas semanas se confirmó que los Reyes don Felipe y doña Letizia tenían previsto un viaje de Estado a Catar. Según confirmaron fuentes de la Casa de S.M. el Rey, en el Palacio de la Zarzuela ya se estaban preparando los detalles la visita, la primera de estas características para Sus Majestades en este año. Un viaje que responde a la invitación que el actual emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani hizo a don Felipe y doña Letizia en su última visita a nuestro país en mayo de 2022.

A pesar de que de momento no se han dado detalles concretos, sí que se sabe que ésta va a ser una visita de Estado, esto es, un viaje del rango más alto. Además, va a ser la primera vez que los Reyes viajen juntos al país del Golfo Pérsico. En noviembre de 2022, don Felipe viajó en solitario a Catar para apoyar a la selección española en su debut contra Costa Rica en el Mundial de Fútbol. Fue un desplazamiento breve y de carácter deportivo.

Los Reyes con el emir de Catar y su esposa. (Foto: Gtres)

Sin embargo, dada la delicada situación de la zona por el estado de guerra en Irán, el viaje de los Reyes a Catar se encuentra en vilo. La Casa Real no ha confirmado si la visita sigue adelante o no, pero lo cierto es que en estos momentos el escenario es complejo. No se sabe oficialmente la fecha en la que se iba a llevar a cabo el viaje, pero es probable que la evolución del conflicto condicione la visita.

El Rey Felipe, pendiente de la guerra

Según se ha publicado, el monarca está siguiendo muy de cerca el desarrollo de la guerra. Don Felipe está en contacto con los principales jefes de Estado de los países colindantes con Irán, a los que ha llamado para interesarse por la situación. Por ejemplo, se sabe que a lo largo del pasado fin de semana ha hecho una intensa ronda de contactos, tal como ha confirmado el Palacio de la Zarzuela.

Los Reyes saludando al emir de Catar en Madrid. (Foto: Gtres)

El Rey ha hablado con los presidentes del Líbano y Chipre, con el príncipe heredero de Kuwait, con el rey de Baréin, y también con el sultán de Omán y el jeque de Catar. Don Felipe ha querido mostrar su solidaridad y apoyo en este complicado momento.

Cancelado el viaje del Rey Juan Carlos

El escenario bélico en Oriente Medio también ha afectado a los planes del Rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI tuvo que ser trasladado a un hotel desde su residencia en la Isla de Nurai en Abu Dabi. Don Juan Carlos tenía previsto regresar a España para participar en las regatas de Sangenjo que se celebran en la localidad gallega este fin de semana. Sin embargo, finalmente él mismo ha tomado la decisión de permanecer en Abu Dabi. Allí ha sido fotografiado disfrutando de un almuerzo con su nieto Froilán, que reside con él en el país.