Alejandra Rubio dinamita la entrevista de Laura Matamoros antes de emitirse: exige rectificación

Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de El tiempo justo apenas unas horas antes de que Laura Matamoros haga su esperada aparición en De Viernes para contar su versión sobre el conflicto con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos ha decidido adelantarse a la entrevista para aclarar algunos de los puntos que, previsiblemente, abordará la influencer y lo ha hecho dejando clara su postura desde el principio: quiere que rectifique parte de lo que ha contado hasta ahora.

La colaboradora se ha mostrado contundente, aunque no completamente cerrada a la reconciliación. «Si Laura rectifica, hay solución. Se puede discutir en un determinado momento y no tiene nada que ver con ser violento. Son primos, familia. Habrán discutido cientos de veces. Creo que se puede reconducir. El tema con Laura puede tener una solución; con Diego, desde luego, no», ha afirmado en referencia a Diego Matamoros, marcando distancias con él y señalando que sus declaraciones han sido especialmente duras e injustas. Según ha explicado, vive la situación muy de cerca y asegura que Carlo está afectado, triste y enfadado por cómo se están relatando los hechos públicamente.

Alejandra Rubio en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Alejandra ha defendido que el encuentro entre los primos, descrito por Laura como violento, no fue tal, sino una conversación privada en la que se dijeron cosas incómodas pero normales dentro de una discusión familiar. En su opinión, se ha exagerado el tono y se ha interpretado desde las sensaciones personales de Laura más que desde lo ocurrido realmente. «Lo que tengo entendido es que no es una discusión violenta, sino una conversación entre primos. Se habló de cosas tipo ‘no me pongas en esta situación’, ‘sabes que la guerra de mis padres me afecta mucho’, ‘no me hagas esto públicamente’, ‘no hables de mí, habla de ti’. Fue por ahí», ha dicho.

Además, la hija de Terelu Campos también ha querido aclarar por qué Carlo sabía dónde vivía su prima, señalando que años atrás ella misma le facilitó su dirección para un trámite concreto, algo que entonces no tuvo mayor importancia porque mantenían buena relación. «Cuando él tiene un problema en su vida y le quitan el receptor de la telemática, se queda sin un sitio donde tenerlo. Entonces le pide a Laura tenerlo como domicilio habitual en su casa. Su prima le da todos los datos para que lo haga. Le pide a su prima quedarse una temporada para poder tener el receptor allí», ha aclarado.

