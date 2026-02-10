Las palabras de Carlo Costanzia que reavivan los rumores de un segundo hijo con Alejandra Rubio

En medio de los persistentes rumores que apuntan a un posible segundo embarazo de Alejandra Rubio, las palabras de Carlo Costanzia en Decomasters han cobrado una relevancia especial. El programa de Televisión Española no solo está sirviendo para mostrar la faceta más cercana del hijo de Mar Flores, sino también para dejar al descubierto detalles íntimos de su vida personal, su paternidad y los planes de futuro que comparte con la hija de Terelu Campos.

Desde finales de enero, el nombre de Alejandra Rubio ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático ante la posibilidad de que esté esperando su segundo hijo. Una información que ni ella ni Carlo han confirmado ni desmentido, aunque ambos se han pronunciado de manera indirecta, alimentando aún más el interés público. Mientras Alejandra ha optado por marcar distancia y reivindicar su derecho a comunicar cualquier noticia importante en el momento y lugar que considere oportuno, Carlo ha hablado con naturalidad sobre su experiencia como padre y sus deseos de ampliar la familia.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido durante una conversación distendida con Asraf Beno en Decomasters cuando Carlo Costanzia ha hecho una confesión que no ha pasado desapercibida: la elección del nombre de su primer hijo no fue una decisión sencilla dentro de la pareja. «Lo hemos llamado como yo, como mi padre, como mi abuelo. Es una tradición familiar que quería respetar por mi abuelo», explicaba. Una tradición que, según él mismo reconoce, no terminó de convencer a Alejandra Rubio. «A ella no le hacía mucha gracia, pero bueno… el segundo ya lo elige ella», añadía, dejando entrever no solo el pequeño desencuentro que vivieron como padres primerizos, sino también la posibilidad real de un futuro segundo hijo.

Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una confirmación implícita de que la pareja contempla seriamente volver a ser padres, especialmente en un contexto en el que los rumores de embarazo son cada vez más insistentes. Más aún cuando Carlo no oculta su ilusión ante la idea de ampliar la familia y confiesa que le gustaría que el próximo bebé fuera una niña, rompiendo así con una larga tradición familiar marcada por la presencia mayoritaria de hombres.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Valladolid. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia habla como nunca antes sobre su paternidad

La paternidad no llegó para Carlo Costanzia en el momento ideal. Él mismo ha reconocido que la noticia del primer embarazo de Alejandra fue un auténtico shock. La pareja llevaba pocos meses de relación cuando se enteraron de que iban a ser padres y, además, Carlo atravesaba una situación personal complicada, ya que se encontraba en tercer grado penitenciario. «No estaba en la mejor situación para ser padre», recordaba emocionado, unas palabras que llegaron a conmover profundamente a su madre, Mar Flores, presente en el programa. A pesar de las dificultades iniciales, ambos han sabido adaptarse a la nueva etapa y hoy se muestran completamente volcados en su hijo, nacido en diciembre de 2024. Carlo no duda en afirmar que ser padre ha sido «lo mejor que le ha pasado en la vida» y reconoce que esta experiencia le ha obligado a madurar y a replantearse muchas prioridades.

En ese proceso de crecimiento personal, también ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y sobre la presión que él mismo se impone para mantenerse fuerte, sin permitirse momentos de debilidad. Por su parte, Alejandra Rubio ha reaparecido en televisión tras días de ausencia para dejar claro que no se siente cómoda con la presión mediática que rodea su vida privada. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre los rumores de embarazo, sí ha insistido en que no va a confirmar nada por imposición externa y que, llegado el momento, será ella quien decida cómo y cuándo comunicarlo.