Alejandra Rubio habla por primera vez de la estancia de Carlo Costanzia en la cárcel

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tienen un niño en común y disfrutan de una relación estable, pero los inicios de su historia de amor estuvieron marcados por la polémica. Él todavía tenía pendiente una serie de problemas legales que hicieron saltar las alarmas y ella se encontraba en una situación compleja. Hubo muchos que le avisaron de que, presuntamente, el modelo se estaba aprovechando para relanzar su carrera, pero las Campos hicieron caso omiso y miraron para otro lado. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero ¿cómo le afectó todo esto a Alejandra?

La hija de Terelu Campos ha sorprendido a todos al publicar un vídeo en Instagram donde recoge varios momentos de los inicios de su relación con Carlo. Tal y como ella misma ha recordado, el joven todavía estaba vinculado al centro penitenciario de Madrid. Ha evitado escribir la palabra cárcel, pero ha confesado cómo se sentía ella durante aquella época.

«Hacía mucho que no podía escuchar esta canción. Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días. Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor…», ha empezado diciendo. Lo cierto es que es extraño que haya tocado este tema porque siempre ha intentado evitarlo.

Alejandra presume de tener una vida al margen de la crónica social y siempre le ha recordado a su tía Carmen que ella no necesita exponer ciertas cosas para generar contenido. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión y ahora ha registrado en un post algo que sí forma parte de su esfera privada.

Antes de que el público le bombardeé a preguntas, Alejandra Rubio ha aclarado que hoy en día puede recordar todo esto gracias al apoyo que ha recibido. Reconoce que en su momento es una situación que le afectaba mucho, pero ya ha pasado página. «Después de bastante terapia, hoy puedo volver a escucharla. Mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima, pero ahora está sanado. Tengo una familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena», comenta al respecto.

Para terminar su publicación, ha escrito: «No soy de compartir estas cosas pero me apetecía decirlo». Como era de esperar, esta iniciativa no ha tardado en dar resultado y decenas de personas han usado Instagram para ponerle un mensaje. Como siempre, hay de todo, pero la mayoría le ha animado a seguir por esta línea. «Un año lleno de experiencias ,todo para ser felices», le ha dicho una de sus seguidoras. Parece que esta faceta de Alejandra genera mejores resultados que cuando reacciona negativamente al ver a los reporteros.