Este 24 de marzo, Alejandra Rubio celebra una nueva vuelta al sol. Un cumpleaños marcado, sobre todo, por su reciente maternidad. Desde LOOK vamos a repasar algunos de los momentos que han marcado la vida de la hija de Terelu Campos.

Su accidentado debut con la prensa

Aunque pertenece a una de las familias más conocidas de la crónica social de nuestro país, Alejandra Rubio no siempre se sintió cómoda ante los medios de comunicación. De hecho, destacable fue su debut ante la prensa cuando cumplió la mayoría de edad.

Alejandra Rubio en el pasado. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio celebró su cumpleaños por todo lo alto en la discoteca Gabana de Madrid. Sin embargo, la noche no transcurrió como ella esperaba. Se percató al bajarse del coche con sus padres. Fue en ese preciso instante cuando recibió una avalancha de reporteros acreditados.

Una vez en el photocall habilitado, se mostró temblorosa y su rostro estaba desencajado. Alejandra aguantó unos minutos para que le fotografiaran junto a su familia, pero tal fue el agobio que sintió que cuando se dirigió al interior del local rompió a llorar.

Un blog personal

En 2019, Alejandra se abrió su propio canal en Mtmad, al que llamó Black Sheep. En él, compartía sus opiniones y contaba su vida, entre otras cosas. De esta manera, mostró su faceta más cercana a través de la cámara.



Alejandra Rubio posando ante los medios en el pasado. (Foto: Gtres)

Comentó por aquel entonces que su madre se oponía a que se hiciera cualquier tipo de retoque en el rostro. «Sí que he pensado en ponerme un poco de labio arriba, pero creo que mi madre me deshereda», indicó. «Mi madre me hago algo en la cara y me mata. Si yo vivo sola, soy independiente económicamente y de todo y solo os digo que no me deja ir a Fabrik. Imaginaos que me ponga algo en la cara, pues me mata», añadió. Sin embargo, finalmente, Alejandra Rubio sí que se sometió a un aumento de labios.

Su paso por televisión

Tras abrirse el mencionado canal, Alejandra Rubio debutó como colaboradora de televisión, participando como tertuliana en La isla de las tentaciones. Ese fue el inicio de sus apariciones en la también conocida como caja mágica. También ha formado parte de Viva la vida, espacio presentado por Emma García. Y, ahora colabora en Vamos a ver, donde se ha estrenado como reportera.

Madre de su primer hijo

Fue el pasado mes de diciembre, cuando la colaboradora de televisión se convirtió en madre primeriza junto a su pareja, Carlo Costanzia. Durante todo este tiempo había mantenido a su hijo en un segundo plano, ya que en su momento dijo que no quería convertir al pequeño en un personaje público. Sin embargo, a principios de marzo rompió su propia regla.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio juntos en Madrid. (Foto: Gtres)

La sobrina de Carmen Borrego publicó un vídeo del bebé junto a Carlo Costanzia, imágenes que demostraron la bonita conexión que hay entre padre e hijo.