Carlo Costanzia ya ha cumplido su condena. El hijo de Mar Flores ha tenido que llevar en los últimos meses de su vida una pulsera telemática por delitos de estafa en el tobillo, que le ha supuesto una privación de su libertad. El yerno de Terelu Campos, a pesar de que ha podido salir a la calle en este tiempo, obligatoriamente ha tenido que pernoctar en un centro penitenciario, por lo que no ha podido dormir durante estos últimos meses con Alejandra Rubio, su pareja, y su hijo en común, al que llamaron Carlo y cuyo nombre sigue una tradición familiar.

Este 11 de marzo siempre será un día que el vástago de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole recuerde. El actor pone fin a su condena y, por ende, a partir de hoy puede llevar una vida con normalidad. Una noticia a la que ha reaccionado Alejandra Rubio desde el plató de Vamos a Ver, donde no ha podido ocultar su emoción. «Ya tiene la libertad absoluta, ya puede hacer su vida normal. Ya se ha acabado, lo ha cumplido, ya puede estar con nosotros siempre y estoy muy contenta», ha comenzado diciendo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El deseo de Carlo tras obtener la libertad

En una de sus apariciones televisivas en el programa de los viernes de Santi Acosta y Bea Archidona, el protagonista de Toy Boy dejó claro que una de sus ilusiones tras cumplir la condena era viajar hasta Italia, donde reside parte de su familia patena, para ver a su abuela. «Por supuesto, irá a ver a su abuela que tenemos muchas ganas», ha dicho Alejandra, que no ha dudado en incluirse en este futuro plan familiar.

Sandra Aladro, colaboradora del espacio que presenta Joaquín Prat, también le ha preguntado a la sobrina de Carmen Borrego sobre cómo será su nueva rutina con el hijo de Mar Flores. Por su condena, el intérprete no ha podido dormir, hasta hoy, en la casa que comparte con Alejandra Rubio que, muy emocionada por esta nueva etapa de su vida, se ha abierto para contar cómo vivió los meses de embarazo sin su pareja: «Como la gente opina mucho no sabe lo que ha pasado este tiempo. Al final Carlo dormía fuera de casa, yo he pasado el embarazo durmiendo yo sola y cuando nació nuestro hijo también y ahora ya vamos a estar juntos».

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Tras sus palabras, Alessandro Lequio, que es uno de los colaboradores más críticos con el clan Campos y con la familia Flores Costanzia, no ha dudado en aplaudir la actitud de Carlo durante el tiempo que ha estado condenado. El yerno de Terelu siempre ha sido muy consciente de la pena a la que se enfrentaba y nunca ha mirado a otro lado cuando le han preguntado por ello. «Su dignidad ha sido admirable. Invita a pensar que ha quedado en el pasado. La dignidad penal es un ejemplo de educación, no todo el mundo lo cumple de esa manera», ha dicho el tertuliano. Unas palabras que ha suscrito Alejandra Rubio, que hoy por fin podrá pasar su primera noche con el padre de su hijo tras haber cumplido con la justicia.