Hace tan solo 8 días, salían a la luz los problemas con la justicia de Carlos Costanzia tras ser condenado a 21 meses de prisión por ser acusado de estar vinculado con unas supuestas estafas continuadas de compraventa de coches de lujo. Desde entonces, el hijo de Mar Flores ha estado completamente desaparecido de cara a los medios, dejando el papel de «defensora» a su madre, quien no ha dudado en reiterar en más de una ocasión que, aunque la sentencia haya sido un gran varapalo familiar, sigue confiando en la inocencia de su primogénito.

Ha sido esta misma tarde cuando el programa Y ahora Sonsoles conseguía en exclusiva las primeras imágenes de Costanzia desde su condena. Tal y como han informado desde el espacio televisivo, el reportero que ha podido hablar con él asegura que le han visto de «buen humor» y «en forma». Aunque no ha querido hacer demasiadas declaraciones, el joven ha explicado que tiene intención de hablar más adelante y que, por ahora, se encuentra bien. «Ya hablaremos. Muchas gracias, de verdad», decía mientras le tocaba cariñosamente el hombro al periodista encargado de cubrir la noticia.

Carlo Costanzia / Gtres

Estas imágenes han sido las primeras que han salido a la luz del hijo de Mar Flores tras la sentencia que lo condena a ingresar en prisión. Pese a que ha pasado una semana desde que se conocía dicha información, en este tiempo no se ha conocido ningún movimiento judicial al respecto. Por ahora, se está esperando respuesta al recurso de súplica presentado por Carlo Costanzia para intentar anular la ejecución de la sentencia.

La tranquilidad que ha mostrado en esta primera aparición pública se solapa con los audios que han salido a la luz en el programa Ya es mediodía, donde se escucha al protagonista de la trama hablando con las personas que «cayeron en la trampa» de estas supuestas estafas. De acuerdo con sus propias palabras, el hijo de Mar Flores estaría buscando la solución más eficaz para poder devolver el dinero a las víctimas y solucionarlo lo antes posible. «Me he metido con la persona equivocada en todo esto y todo se va a resolver porque yo soy un tío de palabra y te repito, estaba completamente ajeno a todo y este tío me debe a mí también mucho dinero. He estado hablando con mi padre y con mis abogados. Están pendientes de cómo solucionar la situación», sostiene en los audios.

Carlo Costanzia en el photocall Esquire Men of Year 2022/ Gtres

En estos mismos archivos de sonido, Carlo confiesa que su única intención era demostrar a su padre que podía tener sus propias ganancias, pero, reconoce que se ha encontrado con «una cosa más grande» de lo que él pensaba. Tras hablar con el supuesto estafado, Carlo mandó un audio a su socio Roberto, el cual también está condenado con la misma sentencia de 21 meses de prisión, para suplicarle que llamase al supuesto estafado: «Rober, tío, hazme un favor. Está este aquí en Madrid, que me está buscando, que no sé qué quiere. No para de llamarme con números distinto. Por favor llámale», decía con un tono asustado.