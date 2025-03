Carlo Costanzia terminó su condena el pasado 11 de marzo. Dos días después, el hijo de Mar Flores y su pareja, Alejandra Rubio, viajaron hasta Italia junto a su hijo en común por un motivo muy significativo. El 13 de marzo, la colaboradora, el modelo y su bebé hicieron las maletas y pusieron rumbo a Turín, donde vive la familia paterna de Carlo. Tras más de un año de relación, nueve meses de embarazo y tres como padres, por fin han podido salir fuera de España ya que, debido a la pena de Costanzia, el actor no podía cruzar nuestras fronteras.

El primer viaje de Carlo y Alejandra fuera de España

Durante su relación, la hija de Terelu Campos y su novio solo han podido hacer escapadas dentro de nuestro país, como a Málaga o a Ibiza (donde se refugiaron tras salir a la luz la noticia de su paternidad). Es por ello que el sueño del protagonista de Toy Boy era volar hasta Italia, donde reside parte de su familia. Concretamente, el hijo de Mar Flores deseaba ver a su abuela paterna, que lleva tiempo delicada de salud.

A través de sus respectivas redes sociales, Carlo y Alejandra compartieron el pasado 18 de marzo un carrete de imágenes de cómo había sido su escapada en Italia. Además, aunque en un principio se mostraron muy herméticos a la hora de pronunciarse sobre su relación, han publicado un romántico selfie con beso incluido. Sin embargo, en las fotografías compartidas en el universo 2.0, no dejaron constancia de que el pequeño Carlo Jr. los acompañara en este viaje.

Ha sido la revista Diez Minutos la que este miércoles 19 de marzo ha publicado las imágenes de la pareja en Turín. En ellas, Carlo (que aparece cargando con el carrito del bebé) y Alejandra (que sujeta en brazos a su hijo en común) aparecen entrando en el portal de un edificio junto a un familiar, del que se desconoce la identidad. Para la ocasión, la colaboradora y el modelo lucen looks desenfadados y es que ambos apostaron también por la comodidad para hacer turismo por las calles de esta ciudad italiana.

Los planes de Alejandra Rubio y Carlo

Tras el fin de la condena de Carlo, Alejandra Rubio no pudo esconder su emoción en Vamos a ver, el programa en el que colabora, al contar cómo serán sus vidas a partir de ahora. «Ya tiene la libertad absoluta, ya puede hacer su vida normal. Ya se ha acabado, lo ha cumplido, ya puede estar con nosotros siempre y estoy muy contenta. Como la gente opina mucho no sabe lo que ha pasado este tiempo. Al final Carlo dormía fuera de casa, yo he pasado el embarazo durmiendo yo sola y cuando nació nuestro hijo también y ahora ya vamos a estar juntos», dijo la joven.

Desde el comienzo de su relación, que estuvo marcado por el embarazo de la hija de Terelu Campos, el primo de Laura Matamoros tuvo que pernoctar en el centro penitenciario. Es por ello que uno de los primeros cambios de su nueva vida es que ya puede pasar las noches con su novia y con su primogénito.