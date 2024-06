La doble vida Carlo Costanzia: invierno ‘low cost’ y verano en Ibiza a todo lujo

Carlo Costanzia atraviesa un dulce momento después de conocerse que será padre junto a Alejandra Rubio. Noticia que, de nuevo, ha colocado su nombre en la primera plana mediática. Tal y como trascendió, los futuros papás viajaron hasta Ibiza días antes de que saliera a la luz esta buena nueva, que fue el miércoles 19 de junio.

Sin embargo, el pasado lunes, 17, la hija de Terelu Campos regresó a Madrid con motivo de la celebración de la misa homenaje a María Teresa Campos por el que hubiera sido su 83º cumpleaños. El martes también permaneció en la capital para acudir a su puesto de trabajo en el programa Así es la vida pero, nada más terminar su jornada laboral, se volvió a marchar a la también conocida como isla blanca, donde se reencontró con Carlo, quien no se movió del citado enclave en ningún momento.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Durante su estancia en Ibiza, Carlo y Alejandra se han dejado ver disfrutando de una jornada en alta mar a bordo de un yate blanco de grandes dimensiones. También han podido degustar la gastronomía local visitando los lugares más concurridos de la isla. Y es que la vida del actor ha dado un giro de 180 grados desde que se conoció su relación con la nieta de María Teresa Campos y desde que se ha sabido que será padre gracias a la entrevista que concedió junto Alejandra en la revista ¡Hola! De esta manera, la pareja se ha embolsado una cantidad económica, aunque todavía se desconoce el precio exacto de sus declaraciones.

Por otro lado, Carlo confesó al citado medio que ya ha cumplido con sus responsabilidades legales. «Ya no me queda nada más. Todo lo que no me rompe me hace más fuerte. Ahora, estoy en un momento muy bueno y va a ser mejor», indicó. Y es que, el pasado mes de junio se conoció que el actor había sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa continuado. Tras la sentencia, el hijo de Mar Flores cumplió condena en el centro de inserción social Josefina Aldecoa, perteneciente al complejo penitenciario de Navalcarnero, en Madrid.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Una vida humilde

A principios de año, en enero, Carlo Costanzia se convirtió en el invitado de De Viernes, espacio de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Durante su intervención, el intérprete viajó al pasado para recordar algunos de los momentos que marcaron su vida, pero también explicó cuál era su situación actual.

Carlo Costanzia paseando. (Foto: Gtres)

«Vivo de un trabajo normal, en un barrio obrero donde puedo permitirme un alquiler bajo, contando los céntimos llego a malas penas a final de mes. Esa es mi realidad. La gente cree que mi padre es conde y yo salgo de un castillo y no es así», explicó. Concretamente vive en el distrito de Vallecas, en la conocida como Colonia de los Taxistas, según reveló Semana. Se trata de zona fue inaugurada en la década de los 80 como una cooperativa de taxistas.