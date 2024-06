La estrategia de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio para superar el ruido mediático del embarazo

Es la noticia de la semana. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres el próximo mes de diciembre. Así lo han contado ellos mismos a través de una exclusiva para la revista del saludo, donde aseguraron sentirse «muy ilusionados» con esta buena nueva que está a punto de cambiar sus vidas. Sin embargo, más allá de las palabras que ofrecieron para el medio citado, por ahora ninguno de los dos se ha vuelto a pronunciar. De hecho, han decidido huir del ruido mediático alejándose de la capital lo máximo posible y asentándose, tal vez estratégicamente, en Ibiza.

Tal y como ha trascendido, los futuros papás viajaron hasta la ciudad apodada como ‘la isla bonita’ días antes de que saliera a la luz la noticia ‘bomba’. Sin embargo, el pasado lunes, 17 de junio, la hija de Terelu Campos regresaba a la capital con motivo de la celebración de la misa homenaje a María Teresa Campos por el que hubiera sido su 83º cumpleaños. El martes también permanecía en Madrid para acudir a su puesto de trabajo en el programa Así es la vida pero, nada más terminar su jornada laboral, se volvió a marchar a Ibiza para permanecer lejos del huracán mediático que supondría su embarazo, el cual se publicó justo al día siguiente.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Carlo Costanzia no se ha movido de Ibiza en ningún momento. Por todos es conocido que sigue cumpliendo condena por diferentes delitos legales que se le atribuyeron en un pasado, pero este viaje ha dejado al descubierto que puede gozar de determinados permisos, cuyos detalles se desconocen. Sea como fuere, lo que está claro es que, a diferencia de su chica, no tiene ningún compromiso profesional en Madrid, por lo que, por ahora, parece que tiene claro que no quiere permanecer en la capital en medio del ruido mediático que ha supuesto su futura paternidad.

Alejandra Rubio, en la misa en honor a María Teresa Campos. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que la pareja ha decidido poner tierra de por medio con la esfera pública. Cabe destacar que cuando salió a la luz su inesperado romance, a principios del mes de febrero, el escándalo social llegó a tal punto que ambos se mostraron muy reacios al interés que se estaba generando alrededor de sus pasos. Sin embargo, a las pocas semanas, la pareja de moda se trasladó hasta Málaga, donde fueron fotografiados disfrutando de un baño en ropa interior en la playa. Esta romántica escena fue capturada a finales del mes de marzo, momento en el que Alejandra ya estaría embarazada o estaría a punto de saberlo. Y es que según sus declaraciones en la revista ¡Hola!, se encuentra en el tercer mes y medio de gestación.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizan la portada de una revista. (Foto: Mediaset)

¿Se tratará de una casualidad o la escapada a la Costa del Sol también fue fruto de una pura estrategia? Sea como fuera, lo único que está claro es que la pareja quiere mantenerse alejada del ruido mediático para disfrutar de este único momento a kilómetros de distancia de la ciudad en la que residen tanto ellos como su familia más cercana. Y parece que los viajes son una gran vía de escape para conseguirlo.