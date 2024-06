Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo. Tras casi cinco meses de relación, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han tomado la decisión de aumentar la familia en el que es uno de los mejores momentos de su historia de amor. Aunque esta buena nueva fue una sorpresa para ellos, afrontan con ilusión esta nueva etapa de sus vidas.

Tanto Alejandra como Carlo reconocen que llevan poco tiempo de relación, pero lo cierto es que tienen muchas cosas en común. Es necesario recordar que, Rubio se ha formado como actriz tras dejar, primero, sus estudios de Diseño de Moda y, después, la carrera de Derecho.

Será el próximo mes de diciembre cuando llegue al mundo el bebé. Tal y como ha revelado Alejandra, está de «tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña». Sobre cómo está llevando estos primeros meses de embarazo, la colaboradora de televisión ha asegurado que «al principio, no fue fácil».

«De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», ha asegurado a la revista ¡Hola!. «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», ha indicado por su parte Carlo.

«Él siempre está muy pendiente. Mi madre dice que no vivió nada de esto cuando estuvo embarazada de mí. Ya le dije a ella: ‘Ya me lo he llevado yo todo’ . Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada», ha comentado Alejandra, en clave de humor.

Alejandra Rubio, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto al nombre, la pareja todavía no lo ha pensado, aunque sí que tienen una larga lista. «No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes», ha comentado Alejandra Rubio. «Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos», ha añadido Carlo, dejando clara su preferencia.

Carlo Costanzia, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Así se enteraron de su paternidad

Fue un amigo de Alejandra Rubio quien se desplazó hasta una farmacia para comprar un test de embarazo. «En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…», ha explicado Alejandra. «En ese momento, me dijo: ‘Amoooooorrrr. ¡No me lo creo!’», ha proseguido Carlo para contar la historia de cómo se enteraron que iban a ser padres.

Alejandra ha asegurado que cuando supo que estaba embarazada sintió miedo al igual que Carlo. «Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón», ha indicado el actor. «Nos cambió la vida de repente. También pensé que qué iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así», ha añadido la nieta de María Teresa Campos.

Sus familias

La primera en enterarse de la noticia fue Terelu Campos. «Es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi cada día: a comer, merendar, cenar…», ha contado Alejandra. «Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’», ha continuado diciendo.

«‘Ahora entiendo todo’», ha contado Alejandra que dijo Terelu. «Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Mi madre es increíble», ha asegurado, orgullosa, la colaboradora.

Por su parte, Carlo también ha dado a conocer cómo se enteraron sus padres. «Primero se lo dije a un par de amigos. Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, mi padre también flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien», ha dicho.

«Bueno, a ella (hace referencia a Mar Flores) le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso súper contenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba», ha finalizado.