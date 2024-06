Terelu Campos, muy enfadada, aclara si ha sido víctima de una estafa: "Estoy harta"

«Estoy harta». Terelu Campos ha estallado en el programa donde ejerce de colaboradora tras salir a la luz una noticia publicada por su ex compañero Kiko Hernández. El tertuliano asegura que a Terelu le han estafado 50.000 euros, de hecho ha dado un paso más y ha insinuado que la persona que le debe dinero tendría una vinculación sentimental con ella. La hija de María Teresa Campos ha negado la mayor e insiste en que nadie le ha engañado.

Terelu Campos insiste en que está cansada de desmentir ciertos rumores, pero no ha tenido más remedio que pronunciarse para zanjar la polémica. «O sea, ¿que tú no notas que te falten 50.000 euros?», le ha preguntado Jordi González. La hermana de Carmen Borrego no se ha cortado y ha respondido: «Me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son y si quieren contarlo o un compañero se lo cuenta a otro para que este otro lo cuente, que eso si que es así y no me lo puede quitar nadie».

Sin hacer alusión directa a Kiko Hernández, Terelu ha defendido que el colaborador no está contando la historia al completo. Ella considera que es un asunto personal y no quiere hacerlo público, pero le ha retado a que dé un paso más para destapar qué hay detrás de este conflicto.

«Por lo menos que ese compañero (Kiko Hernández) diga el nombre de la persona. Sé valiente, que es tu amigo ¿Por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tú compañero (Kiko Matamoros). No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú».

Terelu Campos habla claro: «Todas las imbecilidades»

Terelu Campos defiende, sin poner nombre a nadie, que Kiko Hernández y Kiko Matamoros han hecho un pacto para poner este revuelo encima de la mesa. En un primer momento no quería entrar en el debate, pues insiste en que no le merece la pena.

«Yo estoy harta de escuchar idioteces en mi vida. Si yo por la mañana me tengo que levantar desmentir todas las imbecilidades que se han dicho sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi hija no haría otra cosa en la vida. Ahora si eso me rentara lo haría, pero no me renta», ha declarado en D Corazón, espacio presentado por Jordi González.

Finalmente, la hermana de Carmen Borrego ha dejado claro la deuda que ha revelado Kiko Hernández en el programa Ni que fuéramos no existe. «Es mentira, totalmente falso, que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros».

La comunicadora reconoce que en todo esto hay algo que es cierto, pero ha retado a Hernández a contarlo. «¿Tú sabes eso de escuchan campanas pero no saben la iglesia? Ahí hay una persona que sabe la iglesia pero no lo cuenta», comenta haciendo alusión a Ni que fuéramos, espacio que ha aireado esta información.

Terelu Campos, contra sus antiguos compañeros

La productora Fabricantes Studio ha puesto en marcha un proyecto que pretende recuperar la esencia de Sálvame. El programa se llama Ni que fuéramos y cuenta con algunos colaboradores que formaron parte del equipo de Jorge Javier Vázquez, como por ejemplo Lydia Lozano o Belén Esteban.

Según ha contado la ex de Jesulín de Ubrique, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creadores del nuevo espacio, se pusieron en contacto con Terelu, pero ella no quiso escuchar la propuesta. Esta negativa a convertido a las Campos en enemigas del nuevo Sálvame.