Kiko Hernández es un claro ejemplo de cómo ha ido evolucionando en la televisión, medio en el que se siente como pez en el agua. Dio el salto a la pequeña pantalla por su participación en Gran Hermano, en 2002. Reality en el que se dejó conocer y que le sirvió como catapulta para lograr un hueco en el programa que ha hecho historia de la televisión, Sálvame, donde actualmente forma parte del grupo de colaboradores actuales, hasta que llegue el fin del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, el próximo 23 de junio.

Teniendo a Mercedes Milá como hilo conductor de la edición en la que participó, Kiko Hernández logró quedar en una tercera posición, quedando como finalista, por detrás de Patricia Ledesma y Javito García, siendo este último el que se alzó con el premio. Una vez cerrada esta etapa con la que pudo abrirse su hueco en el mundo del corazón, Kiko participó en Crónicas marcianas, presentado por Javier Sardá, hasta la finalización del mismo, en 2005. Al mismo tiempo, en 2004, inició una nueva andadura en A tu lado, presentado por Emma García, quien está ahora al frente de Fiesta, y Felisuco. Cuando el programa se canceló, en 2007, fichó por La Noria hasta 2012.

En 2013 dio un paso más y comenzó a escribir artículos en la revista Qué me dices, aunque poco antes lanzó el famoso blog en Telecinco llamado El confesionario de Kiko. Siguiendo su trayectoria televisiva en 2009 formó parte de Sálvame y Sálvame Deluxe, dos potentes espacios líderes en audiencia durante sus años dorados. De hecho, gracias a sus intervenciones se convirtió en uno de los colaboradores más reconocidos y polémicos. En 2011 llegó a presentar La Caja Deluxe, dentro del formato de El Deluxe.

También llegó a participar durante esos años en Resistiré, ¿vale?, presentado por Tania Llasera. Sin embargo, en 2012 sufrió una crisis y dejó el espacio de manera temporal y regresó más tarde para presentar Las bodas de Sálvame, los sábados, en Telecinco, junto a Carmen Alcayde.

El duro revés de Kiko Hernández

El 23 de junio de 2021 murió Mila Ximénez a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía un año. Un duro revés que trastocó por completo a Kiko Hernández, quien estaba muy unido a la periodista. Unos meses después, el ex concursante de Gran Hermano tocó fondo y aununció en Sálvame que se iba a tomar un tiempo para poder cuidar su salud mental. «No estoy acostumbrado a la muerte y que se te muera tanta gente es terrible», explicó. «Necesito descansar porque no estoy bien»,añadió, confesando así que no pasaba por su mejor momento, ya que también tuvo que despedirse de su amiga Begoña Sierra. «Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro… hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba (..) Por mi salud mental necesito parar», insistió.