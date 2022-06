Tania Llasera se sincera sobre el capítulo más oscuro de su vida

Icono del feminismo, incansable luchadora y una mujer que ha conseguido todo lo que se ha propuesto a pesar de los diferentes obstáculos que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida. Tania Llasera regresa al espectro mediático gracias a un nuevo libro que corre bajo el título Mujer tenía que ser, para todas las que están hasta el coño, un manual con el que la afamada presentadora ha puesto en valor la figura de la mujer lanzado un grito de “basta” contra el machismo al abordar temas como la maternidad, el cuerpo, el efecto de las redes sociales, la sororidad y la conciliación, entre otros asuntos que forman parte del día a día degran parte de las mujeres.

Aunque siempre se ha caracterizado por ser una persona clara, directa y sin ningún miedo a las críticas, lo cierto es que, en este libro, el cual es una oda a la libertad de las mujeres para que dejen de ser juzgadas y puedan ser ellas mismas, Tania ha expuesto su lado más sentimental. En su último encuentro con los medios de comunicación, la actriz ha confesado que uno de los capítulos que más le costó escribir fue el de la maternidad, ya que en él encontró la ocasión perfecta para escarbar en su interior y compartir con sus lectores uno sus peores recuerdos: “El capítulo que más me ha costado ha sido el de la maternidad, la búsqueda de ser madre y perder dos bebés”, reconoció en una entrevista para ABC.

Antes de dar a luz a su primer hijo, la presentadora sufrió dos abortos que, de forma inevitable, le causaron mella en su corazón. Una herida que, pese a haber conseguido que deje de sangrar, sabe que jamás logrará cicatrizar. “Todo ese momento fue muy duro. Ahora puedo hablarlo sin llorar, pero sigue siendo muy triste. Es algo de lo que no se habla y que está estigmatizado. Me alegro de iluminar a la gente que tenga muertes perinatales. Debería tratarse de una forma más natural”, expresó.

Han pasado ocho años desde aquella fatídica etapa que, sumada a su compromiso con dejar el tabaco, le hicieron adentrarse en una seria, delicada e importante crisis personal. No ha sido hasta ahora cuando la actriz se ha atrevido a aclarar que precisamente fueron estos los motivos por los que engordó muchos kilos de manera abrupta, un impactante cambio físico por el que recibió muchas críticas en redes sociales.

Así lo reconoció durante una entrevista concedida a Smoda, medio al que confesó: “Aquello ocurrió en 2014, justo cuando dejé de fumar y, al engordar unos kilos, se me atacó duramente. Todo el mundo debería tener claro de una puñetera vez que no se debe criticar o juzgar el físico de alguien. Nadie sabe por lo que estás pasando por una simple foto. Dejemos de enjuiciarnos unos a otros”, denunció.

Lejos de querer informar de su problema públicamente en ese momento, Tania decidió armarse de valor y ponerse en manos de un terapeuta que aún sigue formando parte de su vida. Gracias a su decisión de recurrir a un especialista, hoy se siente orgullosa de la mujer que es, se quiere a sí misma y se siente empoderada: “Yo no estoy gorda, sino que no estoy extremadamente delgada con antes. Me veo muy bien, estoy cómoda con mi cuerpo y, lo más importante, estoy sana”, reconoció a ABC con una sonrisa y mucho orgullo.