Tania Llasera y Adriana Abenia se enfrentan en la red y se acusan de demagogia

Tania Llasera lleva varios años siendo una de las figuras públicas que más defiende la filosofía del body positive y apuesta por la importancia que tiene que todos seamos conscientes de nuestra propia realidad y aceptos nuestros cuerpos, sean como sean. Una forma de pensar que defiende que todos los cuerpos son bellos, indiferentemente de su aspecto. De la misma manera, la comunicadora se ha convertido en un referente en la lucha contra los férreos cánones de belleza y ha dado su opinión a este respecto en numerosas ocasiones.

Con esta forma de pensar, ha sido inevitable que Llasera responda a las recientes declaraciones de Adriana Abenia. La modelo ha mostrado su rechazo a una nueva campaña de baño de una conocida firma, que muestra a modelos de todo tipo. Según ha declarado Abenia, este tipo de campañas defiende y hace apología de enfermedades como la obesidad lo que, a su juicio, es peligroso.

“Estar obeso no es sano, y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas”, ha asegurado Adriana Abenia que también ha dicho que las personas que padecen obesidad tienen derecho a vestirse, pero que esto no es algo que debería tomarse como ejemplo estético para otras mujeres.

Una reflexión a través de su perfil en redes sociales ante la que Tania Llasera no ha dudado en aportar su punto de vista y reivindicar la diversidad: “llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles, por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’?”, ha declarado Tania Llasera. La comunicadora ha insistido en que este tipo de anuncios ayudan a que miles de niñas se vean representadas. “Lo importante es la salud, pero lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público”, ha dicho.

La propia Abenia ha respondido a su compañera de profesión y la ha acusado de ‘demagogia’, al tiempo que ha insistido en que no critica el sobrepeso: “amo ver a una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea, disfrutar de la vida. Ahora bien, fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso”, ha recalcado. Además, ha mandado un mensaje directo a Llasera: “sé que defender los kilos de más es defender tu esencia en redes y lo respeto, pero no es sana ninguna de las dos posturas. Pregúntale a un médico, a ver qué opina”, ha sentenciado.

Por su parte, Tania Llasera ha comentado que esta discusión no tiene que centrarse en “una guerra de quién ganó más kilos”, y ha asegurado que “hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada”, ha recalcado.