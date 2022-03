Tania Llasera habla sobre su paso por el psicólogo para ser madre

La asociación Yo no renuncio, del Club Malasmadres, ha presentado este jueves día 3 de marzo en Madrid el teléfono Yo me cuido, un servicio de atención psicológica para mujeres que se enfrentan a diferentes problemas de salud mental. La iniciativa ha sido presentada en un acto celebrado en la sede de la Fundación Telefónica de Madrid, en el que la presidenta de la entidad, Laura Baena, ha estado acompañada de la psicóloga Laura Rojas-Marcos y la comunicadora Tania Llasera.

La que fuera presentadora de Fama, ¡a bailar! ha querido denunciar la situación por la que pasan muchas mujeres al preguntarse si serán buenas o malas madres, puesto que al parir, la mayoría de las mujeres se echan la culpa y la responsabilidad a sus espaldas. “Tenemos que ser como perfectas. Tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos, tenemos que ser madres como si no trabajáramos”, ha manifestado a las cámaras. En cuanto al término de ‘malamadre’, la presentadora ha afirmado que todas las mujeres han pasado por esa crítica de parte de otras mujeres, pero quiere dejar claro que “cada una es madre como buenamente puede dentro de sus circunstancias”.

A tan solo unos días del Día de la Mujer, la bilbaína ha querido resaltar la importancia de la salud mental, confesando que ha recurrido en más de una ocasión a un experto para superar alguna etapa dura de su vida, en especial, para ser madre. “Me costó muchísimos años de terapia, ocho años. Viviendo de tu imagen no es fácil pensar ‘me tengo que quedar embarazada’ cuando se supone que tengo que estar sexy”, ha confesado. Siguiendo el hilo del tema, ha compartido una fotografía en sus redes sociales haciendo alusión a la campaña con el siguiente texto: “Es de valientes e inteligentes pedir ayuda chicas, no de cobardes. No estamos locas, es que no podemos dar más…Salud mental primero siempre. Es el coco quien lleva el volante del cuerpo señoras. Y no al revés”.

Llasera compartía hace unas semanas un post en Instagram donde se podía ver a la presentadora en una camilla de hospital y explicaba su operación de útero a la que se había sometido. “Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío. Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos”, explicaba. Ahora, la que fuera reportera en No disparen al pianista asegura estar totalmente recuperada tras una operación “muy rapidita”, aunque aún no puede hacer vida normal. En cuanto al covid, ha contado que lo pasó como un simple resfriado y pudo salir para Navidad, algo que fue un regalo para ella, pues pudo disfrutar ese día con sus hijos. Sin embargo, le han quedado secuelas. “Se me olvidan los nombres, como lapsus de memoria con nombres de personas muy cercanas”, ha explicado a las cámaras. Para terminar, Tania no ha querido hacer declaraciones respecto a Paz Padilla y su reciente despido, pero sí ha comentado que se alegra por la noticia de Christian Gálvez, que les apoya y que ha escrito a los dos dándoles la enhorabuena.