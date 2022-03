Antonio David Flores saca la cara por Paz Padilla y desvela el verdadero motivo de su despido

Podría decirse que, cada vez que Antonio David Flores protagoniza una aparición pública, consigue acaparar toda la atención mediática. Desde que fuera despedido de Sálvame ante la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, el exyerno de la Jurado ha lanzado un sinfín de “zascas” a algunos de los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco a través de su canal de YouTube, donde habla de los temas más candentes de la actualidad social sin ningún tipo de filtro.

Esta noche tenemos directo a las 21:00 horas. Tocaremos temas muy interesantes y de actualidad. ¡¡No os lo perdáis, os espero!!https://t.co/crvAW8t0eM — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) March 2, 2022

Teniendo en cuenta que el tema del despido de Paz Padilla acaparó el foco de los medios de comunicación el pasado 2 de marzo, el exguardia civil no ha dudado en pronunciarse al respecto y lanzar un dardo a favor de la gaditana en su plataforma personal: “Cuentas con el apoyo de muchísima gente que te valora y que te tiene mucho cariño. Es una pena que la cadena se desprenda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables”, comenzaba diciendo Flores en un mensaje cargado de incógnitas y de frases subliminales.

Y es que, el que fuera colaborador de Sálvame ha asegurado que la marcha de la presentadora nada tiene que ver con la discusión que tuvo con Belén Esteban, sino con algo muy relacionado con la madre de su hija: “Dijo que las vacunas salvan vidas. La historia viene de mucho más atrás. Es lamentable que quieran hacernos ver algo tan simple como esto cuando el trasfondo va mucho más allá”, apuntaba, señalando directamente al comunicado con el que La Fábrica de la Tele confirmaba la información que Lecturas había dado previamente: “Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto por los dueños de la productora a raíz del documental de Rocío Carrasco. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental”, aseguraba, dejando clara su postura sobre la despedida de la humorista y sobre la relación de esta decisión con la emisión de la primera docuserie de Rocío Carrasco.

En su discurso, Antonio David ha querido ir más allá a la hora de desvelar que la humorista no habría tenido reparo alguno en criticar a la madre de Rocío Flores en cuanto supo que iba a protagonizar un relato en televisión sobre su pasado: “Este es el claro ejemplo de que hay personas que no cambian de opinión por dinero ni por presiones. Esto es una injusticia más. ¿Se habrá enterado Paz Padilla de su despido por la revista?”, se preguntaba, zanjando así una defensa para su amiga y excompañera de plató.

Con quien no tiene tan buena relación es con Carlota Corredera, contra quien ha arremetido duramente a través de este mismo vídeo: “Pides respeto, pero tu respeto es como el feminismo que haces: selectivo”, indicaba, recordando además otros despidos como el de Antonio Canales o Jesús Manuel, de quienes no se ha vuelto a hablar en el programa.