Carlota Corredera se ha caracterizado durante toda su carrera televisiva por ser una mujer con un fuerte carácter que no ha necesitado ocultar. Desde que accediera al sillón de presentadora de Sálvame ha coleccionado polémicas con diversos rostros del mundo del corazón. Desde la hija de una de sus mejores amigas hasta el padre de la misma, pasando por músicos muy conocidos. ¿Recuerdas los últimos enganchones que ha tenido la gallega?

El que quizá cueste más refrescar por lejanía en el tiempo es el que mantuvo con Miguel Bosé. El cantante ha sido noticia no hace mucho por sus polémicas declaraciones negacionistas del Covid y de su vacuna. Hace ya que tuvieron un encontronazo que hizo mucho daño a Carlota y que ella misma recordaba el pasado mes de noviembre. Así relató su experiencia: «Yo tenía 23 años cuando le entrevisté. Estaba recién licenciada y mi periódico me mando a entrevistarle por Séptimo de caballería, uno de los mejores programas musicales que ha habido en España. Nadie me ha tratado peor en mi vida. Nunca me han faltado al respeto así, de todas las maneras que te puedes imaginar. Según él, era porque estaba haciendo preguntas desafortunadas. Y yo las está haciendo según la nota de prensa que me habían dado. Puso verde a televisión Española, a la jefa de prensa de televisión Española… Menos él, todos los estábamos haciendo mal», contó.

Otro pique lo tuvo con Kiko Rivera tras unas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja contrarias a Telecinco. El dj se quejaba de que la cadena privada se hubiera hecho eco de una polémica cancelación de un concierto que tuvo y espetó que «estos de Telecinco que se vayan a la mierda también». Ni corta ni perezosa, Carlota Corredera le respondió tajantemente: «Yo tengo que decirte Kiko que soy de Telecinco y ya te lo digo, este año no pienso irme a la mierda».

Uno de los grandes logros en la carrera de Carlota Corredera ha sido ser conductora de la docuserie de Rocío Carrasco, un hito que le permitió establecer una gran amistad con la hija de la más grande. Cerró filas con ella y eso provocó que tuviera como enemigo público número 1 a Antonio David Flores. Sin llegar a tener un discurso demasiado violento, la gallega sacó la cara por Rocío ante todas las consecuencias: «Tengo miedo al sufrimiento de mi gente, pero no tengo miedo a nada más. Yo estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y hasta donde yo sé no he cometido ningún delito. La justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está».

Carlota ajustició a todos aquellos periodistas que se postularon contrarios al testimonio de Rocío Carrasco, como por ejemplo Rosa Benito, a quien tildó de «veleta».

Carlota Corredera vs. Rocío Flores-Gloria Camila

Algo parecido sucedió cuando Rocío Flores y Gloria Camila acusaron a María Patiño de ser “poco profesional”. Carlota Corredera no dudó en sacar la cara por su compañera: «La otra cosa tiene que ver con María Patiño y esto es para ti y para Gloria Camila, para las dos. Habéis perdido el norte. Aunque discrepemos y no os guste nada lo que oís sois personajes no periodistas. En Mediaset, María Patiño es presentadora. Vosotras sois personajes, no periodistas, las periodistas somos nosotras».